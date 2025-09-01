Pedro Sanchezek gaur emango dio hasiera ikasturte politikoari, aldaketa klimatikoa ardatz izango duen bilera batekin
Ekitaldia eguerdian izango da, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioan, eta helburua akordio bat bultzatzea da, suteei, beroaldiei eta klima-aldaketak eragindako gainerako erronkei erantzun koordinatu eta iraunkorra emateko.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Estatuko Ituna proposamena aurkeztuko du gaur, 12:00etan, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioan egingo den ekitaldian. Cristina Narbona PSOEko presidentea ere bertan izango da.
Larrialdi klimatikoari aurre egiteko Estatu Ituna izango da astelehen honetan Gobernuko buruaren ikasturte politikoari hasiera emateko ekitaldiaren ardatza, Sara Aagesenek zuzentzen duen Ministerioaren egoitzan, "koordinazioa eta batasuna" eskatu baitu "suteen dramaren aurrean", Estatuko Meteorologia Agentziaren (AEMET) Iragarpen Zentro Nazionalera egindako bisitan.
Itunaren edukiari dagokionez, ministroa ziur dago "landa-osagaia, erronka demografikoaren osagaia ezinbestekoa" izango dela.
Bestalde, suteei aurre egiteko baliabide gehiago eta profesional gehiago behar ote diren galdetuta, "profesionalizatutako langileak" izan behar direla azpimarratu du eta "karrera duintzeko" apustua egin du, "prestakuntzaren eta operatiboaren arloan baldintza hobeak ezarrita".
Estatu Itunari bidea errazteko, Gobernuko presidenteak Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren aldeko Ministerio arteko Batzordea sortu du. Batzorde horren lehen bilera Moncloan egin zuen, azken Ministro Kontseilua egin aurretik.
Klima Aldaketarako eta Trantsizio Energetikorako Ministerio Arteko Batzordea martxan jarri da ekoizpen-eredu eta eredu sozial ekologikoago baterako trantsizioaren arloko politika publikoen tratamendurik onena lortzeko.
Sanchezek "aldaketa klimatikoarekin lotutako alderdi guztiak birdimentsionatu eta birdefinitzeko" beharra defendatu du, uda honetan Espainiako zati handi bat suntsitu duten suteekin eta hainbat eskualdetan erregistratu diren tenperatura errekorren harira.
Esapainiako Gobernuko presidentearen ustez, "erakundeek eta gizarteko gainerako kideek batera egin beharreko zerbait" da. "Larrialdi klimatikoak guztioi eragiten digu", adierazi du.
Buruzagi sozialistaren ustez, "legegintzaldiak gainditzen dituen apustua egin behar dute, eta, beraz, larrialdi klimatikoa eta larrialdi klimatikoarekin lotutako politikak Estatuko politikak izan behar dira".
