Kortajarena: “Etxebizitzaren arazoak irtenbide publiko eta estrukturala eskatzen du, eta EH Bilduren lehentasuna hori eskaintzea izango da”

18:00 - 20:00
EITB

Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak esan du legegintzaldi honetan EH Bilduren "lehentasun nagusietako bat" erakunde guztietan "erantzunak ematea" izango dela, agintea duten udalerrietan bereziki.

