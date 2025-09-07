Kortajarena: “Etxebizitzaren arazoak irtenbide publiko eta estrukturala eskatzen du, eta EH Bilduren lehentasuna hori eskaintzea izango da”
Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak esan du legegintzaldi honetan EH Bilduren "lehentasun nagusietako bat" erakunde guztietan "erantzunak ematea" izango dela, agintea duten udalerrietan bereziki.
Albiste gehiago politika
Bayrouren astelehen honetako konfiantza-galdeak Frantziako krisi politikoa areagotuko du
Oposizioak hauteskundeak deitzeko eskatu du, Bayrouk galdu egingo duelakoan, eta ezkerrak iragarri du Macron kargugabetzeko mozioa sustatuko duela.
Astearteko Ministroen Kontseiluan Israelen aurkako neurriak onartzea negoziatuko dute PSOEk eta Sumarrek
Sanchezek Tellado kritikatu du Gobernuaren "hilobia zulatzeko" deia egiteagatik: "Milaka espainiarren aurkako iraina da"
Nafarroako PPren urte politikoa abiatzeko ekitaldian, Telladok esan du Gobernua hilzorian dagoela. Horren hitzetan, "hemen eta orain has gaitezke hilobia zulatzen, Espainian inoiz egon behar ez zen gobernu baten hondarrak lurperatzeko".
Ibarrola: "Ziklo politiko bat amaitu eta beste bat hasten da; UPNren unea da"
Cristina Ibarrola UPNko presidenteak "ilusioaren, itxaropenaren, zintzotasunaren eta egiaren zikloa" hasi dela aldarrikatu du, "Navarra y punto" lelopean egin duten urte politikoa irekitzeko ekitaldian.
CAFen Jerusalemgo proiektuaren legezkotasunaren aurrean "egiari huts egitea" leporatu dio Pradalesi BDZ mugimenduak
Boikota, Desinbertsioa eta Zigorrak mugimenduak salatu duenez, tren arinak nazioarteko ebazpenak urratzen ditu, eta Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako laguntza publikoak eteteko eskatu du.
Euskal zentro teknologikoek Euskadiko garapen industrialean duten "garrantzia" azpimarratu du Jauregik
Sailburuak berretsi du etorkizun hurbilean garrantzi handia dutela fabrikazio adimendunak, energia berriztagarriek, mugikortasun jasangarriak edota adimen artifizialak.
Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoa "bermeekin eta korrika egin gabe" transferitu behar dela esan dio Sumarrek Pradalesi
Etxebizitza, osasuna, hezkuntza eta klima-aldaketaren aurkako borroka izan ditu hizpide Jon Hernandez legebiltzarkideak. "Bat gatoz lehentasunetan, baina ez nola ekin", azaldu du.
De Andresek popularrekiko "etsaitasuna" egotzi dio EAJri, eta Estatuaren eskumen esklusiborik ez eskatzeko eskatu dio
Euskadiko PPko presidenteak "ezker abertzalera hurbiltzea" leporatu dio lehendakariari, Euskadin "erradikaltasunaren gorakada" izaten ari dela ohartarazi du eta aurre egin die Aitor Estebanen kritikei.
Fiskal nagusia, Gorenean: "Justizian eta egian sinesten dudalako nago hemen"
Epaileen eta fiskalen elkarte nagusiek eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kide batzuek ekitaldi horretara ez joateko eskatu zioten, sekretuak ezagutarazteko delitu batengatik auzipetuta dagoelako, epaiketaren atarian.