Etxebizitza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Astigarraga eta Usurbil, bizitegi-merkatu tentsionatuko eremu

Horren bidez, Eusko Jaurlaritzak etxegabetzeen aurkako babesa indartu nahi du, etxebizitzarako eskubidea bermatu eta Donostiako metropoli-inguruneko bi udalerri izanik, hiriburuak eragindako tentsio-adierazleak aztertu.

Itxaso con los alcaldes de Astigarraga y Usurbil. REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/9/2025
Denis Itxaso, Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburua, Astigarragan. Argazkia: Irekia
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak onartu egin du Astigarraga eta Usurbil bizitegi-merkatuko gune tentsionatu izendatzea, Donostiatik gertu dauden bi udalerri horietan etxebizitza eskuratzeko zailtasunei aurre egiteko helburuarekin. Kalifikazio hori, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) jasota eta BOEn argitaratzeke dagoena, alokairu-prezioen igoera handiari eta familiek etxebizitzara bideratu beharreko diru-sarreren portzentaje gero eta handiagoari zor zaio. 

Astigarragan, familiek batez beste beren diru-sarreren % 31,2 gastatzen dute etxebizitzan, eta Usurbilen, berriz, alokairuaren prezioak ia % 20 hazi dira bost urtean.

Aitorpenak plan espezifikoak ezarriko ditu hiru urtez, etxebizitza-eskaintza handitzeko, alokairuaren prezioak arautzeko eta laguntzak indartzeko. Hainbat ekintza aurreikusten dira, hala nola babestutako etxebizitzen sustapen berriak (guztizkoaren % 60 baino gehiago bi udalerrietan), hiri-berroneratzea eta zainketadun etxebizitzen edo zuzkidura-bizitokien ereduak sustatzea.

Halaber, Erreferentziako Prezioen Indizea -hilaren amaierarako aurreikusia- bezalako tresnak aurreratzen dira, alokairu-kontratu berrien prezioak mugatzea ahalbidetuko duena, etxebizitza hutsei edo berriki alokatu gabeei neurri zorrotzagoak aplikatuz.

Gainera, Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak adierazi duenez, "neurriokin etxegabetzeen aurkako babesa indartzen da eta kontratuen ezohiko luzapenak gaitzen dira errentariak kalteberatasun-egoeran daudenean", udalek "Ondasun Higiezinen gaineko Zergan errekarguak aplikatuko dizkiete jenderik gabeko etxebizitzei, eta kanon espezifiko bat ezartzea prestatzen dute hutsik dauden higiezinak arrazoirik gabe zigortzeko", eta zigorrak eta erabilerarik gabeko orubeen balizko desjabetzea eta etxebizitzen erabilera turistikorako murrizketak ere aurreikusten dira. 

Halaber, auzoko merkataritza- zein udal-lokalak etxebizitza bihurtzea eta lehendik dauden eraikinak handitzea bultzatuko da. Estrategia horren bidez, Eusko Jaurlaritzak etxegabetzeen aurkako babesa indartu nahi du, etxebizitzarako eskubidea bermatu eta Donostiako hiriburuak bere metropoli-ingurunean eragiten duen presioa gelditu.

Gazteak Gizartea Ekonomia Politika Denis Itxaso Alderdi Politikoak Usurbil Euskal Autonomia Erkidegoa Etxebizitza Astigarraga Gipuzkoa

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu