Marlaska: "Mundu mailako bakearekin konprometituta dagoen gizarte baten irudia ikusi nuen atzo"

18:00 - 20:00
EITB

Espainiako Barne ministroak segurtasun indarren lan "profesionala" goraipatu du, eta PPren kritikei buruz, "beste zein irudi ikusi nahi zuten" galdetu du.

Feijook La Vueltako "indarkeria ekintzen arduraduna" izatea leporatu dio Sanchezi
Gazako Zerrenda Palestina Madril Espainiako gobernua Politika

18:00 - 20:00
Milaka pertsona bildu ditu Ernaik Donostian, independentziaren alde eta faxismoaren aurka

Milaka lagun bildu dira igande honetan Donostian, Ernai ezker abertzaleko gazte erakundeak deituta, independentziaren alde. Halaber, Jon Paredes Manot 'Txiki' eta Angel Otaegi omendu dituzte, fusilatu zituzteneko 50. urteurrenean. Amaiur Egurrola Ernaiko bozeramaileak egungo gazte belaunaldiek "borrokaren lekukoa hartzeko" borondatea dutela esan du. "Ekiteko garaia da", adierazi, eta hilaren 27an Iruñeko Anaitasunan eta azaroaren 20an Bilbon mobilizatzeko deia egin du.  

Eneko Andueza y Javier de Andrés dan su punto de vista sobre la gestión de la Ertzaintza
18:00 - 20:00
Ertzaintzaren oposizioen inguruko irregulartasun salaketa bat ikertzen ari da Auzitegi Nagusia

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak eta Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak El Correo egunkariak gaur argitaratu duen albisteari buruzko iritzia eman dute. Ertzaintzako agenteak hautatzeko prozesuetan manipulazioa izan daitekeelako jarritako salaketaz aritu dira aipatu albistean. Segurtasun Sailetik azaldu dutenez, horren inguruko bi salaketa jarri dituzte epaitegietan. Biak ezetsi dituzte lehen instantzian, baina horietako bat errekurritu egin dute, eta, ondorioz, ez du bere ibilbidea amaitu. Egun, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian dago.

