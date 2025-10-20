KOLDO AUZIA

Santos Cerdanek Senatuko ikerketa batzordean testigantza faltsua eman ote zuen ikertuko du Madrilgo epaile batek 

PSOEko Antolakuntza idazkari ohiak esan zuen ez zela Koldo Garcia ministro-aholkulari ohiarekin harremanetan jarriko 2021etik 2023ra, ez zekiela hark bitartekari gisa jardungo zuenik maskarak erosten, ez ziola jarraibiderik eman enpresa jakin batzuei etekina ateratzeko, eta ez zuela enpresa-harremanik izan zuzenean edo zeharka hirugarrenen bidez.
20240430125713_santos-cerdan_
2024ko apirilaren 30ean Koldo kasua ikertzeko Senatuko batzordean egindako agerraldian.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkariak behin-behineko espetxealdian jarraitzen duen bitartean, Madrilgo epaile batek ikerketa abiatu du Koldo auziari buruz Senatuan egiten ari diren ikerketa batzordean testigantza faltsua eman ote zuen ala ez argitzeko. Epailearen arabera, buruzagi sozialista ohiak esandakoaren eta errealitatearen artean "desbideratze argia" dago. 
 
Madrilgo 24. Instrukzio Epaitegiko epaileak uste du Cerdanek ez zuela egia esan 2024ko apirilaren 30eko agerraldi hartan. Pasa den ekainean, PSOEko Antolakuntza idazkari zenak dimisioa eman zuen eta diputatu akta ere utzi egin zuen, ustez, legez kanpoko eskupekoak jaso zituelakoan, lan publikoen esleipenen truke.
 
EFE albiste agentziak eskuratu ahal izan duen autoaren arabera, instrukzio epaileak tramitera onartu du Hazte Oir erakunde ultrakatolikoak Cerdanen aurka testigantza faltsuagatik aurkeztutako kereila. 
 
Halaber, instrukzio epailea Kongresuari ere zuzendu zaio Cerdanek diputatu aktari uko egin zion egiaztatzeko. 
 
Autoaren arabera, ikerketa batzordean kontatu zuenaren eta errealitatearen arteko aldea "agerikoa eta begi bistakoa da", Guardia Zibilaren UCO unitateak egindako txostenaren edukia ikusita. 
 
Magistratuaren ustez, zantzuak daude gezurra esan zuela 2021etik 2023ra Koldo Garciarekin (Espainiako Garraio Ministerioko aholkulari izan zena) harremanetan jarri ez zela esan zuenean, ez zekiela hark bitartekari gisa jardun zuenik maskarak erosteko, ez ziola jarraibiderik eman enpresa jakin batzuei mesede egiteko, eta ez zuela enpresa harremanik izan zuzenean edo zeharka.
