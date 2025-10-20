Santos Cerdanek Senatuko ikerketa batzordean testigantza faltsua eman ote zuen ikertuko du Madrilgo epaile batek
EH Bildu Ertzaintzari zilegitasuna kentzen saiatzen ari dela uste du EAJk, "gorroto duelako eta ez zaiolako inoiz gustatu"
Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi duenez, urriaren 12an Gasteizen izandako istiluetan Ertzaintzak izandako jokabidea "deslegitimatzeko" EH Bilduk egindako saiakera polizia hori "gorroto" dutelako izan da. "Ez zaie Ertzaintza gustatzen, ez orain, ezta duela 20 urte ere", esan du, eta Arnaldo Otegiren alderdiari "zein polizia-eredu proposatzen duten" galdetu dio.
14 urte ETAren indarkeriaren "behin betiko amaieratik"
2011ko urriaren 20an, ETAk "jarduera armatuaren behin betiko amaiera" iragarri zuen, bost hamarkada baino gehiagoko indarkeriaren ondoren. Komunikatu horrek zazpi urte geroago amaitu zen prozesu baten hasiera markatu zuen, desarmearekin eta behin betiko desegitearekin.
Ikerketa hasi dute Gasteizko horma gorriko pintaketen egileak identifikatzeko
Maider Etxebarria alkateak iragarri du Udalak ikerketa hasi duela horma hori "terrorismoaren apologia egiteko" erabili zuten pertsonak identifikatzeko.
EH Bilduk gobernatzen dituen udaletan Israelekin harremanak etetea erabaki dute
EH Bilduk gobernatzen dituen udaletan Israelekin harremanak etetea erabaki dute gaur. Alkate abertzaleek Arrasaten egin duten bileran hartu dute erabakia. Azaldu dutenez, genozidioaren aurrean urrats bat eman behar dute, eta harremanak moztea da Palestina babesteko egin daitekeen gauzarik eraginkorrena.
"Gora ETA" margotu dute Gasteizko horma gorrian
Horrekin batera, Goma-2 lehergaiaren inguruko mezuak, Poliziaren aurkakoak eta "pim, pam, pum" jarri dituzte grafitigileen pintaketak biltzeko Andre Maria Zuriaren plazan jarritako horman.
Sarek biktimak ez mailakatzea eta giza eskubideetan oinarritutako elkarbizitza eraikitzea eskatu du II. Konferentzian
Biktimen mina “politikoki instrumentalizatu” dutenen eta biktima kategoria ezberdinak defendatzen dituztenen jarrera salatu dute Joseba Azkarragak eta Maria Jauregik irakurritako manifestuan.
Denis Itxasok programa bat iragarri du eremu tentsionatuetako alokairuetako jabeak babesteko
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak azaldu duenez, helburua da merkatu librean etxebizitzen eskaintza handitzea eta prezioak jaistea eremu tentsionatuetan.
Legebiltzarkideek igandean Gasteizen izandako istiluei buruzko iritzia eman dute
Legebiltzarkideek igandean Gasteizen izandako istiluak izan dituzte hizpide larunbat honetan Radio Euskadiko "El Parlamento en las Ondas" saioan; izan ere, talde falangista batek elkarretaratzea deitu zuen eta antifaxistak haien kontra protesta egiteko bildu ziren.
UNESCOren hezkuntzari buruzko erreferentziazko txostenaren Aholku Batzordean sartu da Euskadi
Hezkuntza sailburuak UNESCOren Parisko egoitzan izan da akordioa sinatzen. GEM Report txostenaren Aholku Batzordean parte hartzeak "ahotsa eta ikusgarritasuna emango dio" Euskadiko Autonomia Erkidegoari "hezkuntzari buruzko etorkizuneko erabakietan", Eusko Jaurlaritzaren arabera.