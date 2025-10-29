ANIVERSARIO
Oihu artean hartu dute Mazon biktimen senideek, Estatu hiletan: "koldarra, puta-kumea eta nazkagarria"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Duela urtebeteko GOIDIan bizitza galdu zuten 237 herritarren omenez Estatu hileta egin dute Valentzian, laikoa, eta ordezkari politikoen hitzaldirik gabea. Biktimen senideen testigantza hunkigarrien aurretik,  Carlos Mazon presidentearen aurkako oihuek hautsi dute ekitaldiaren solemnitatea. 

Valentzia Erkidegoa Goialdeko depresioa Espainiako gobernua Politika

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

D'Anjouk "tonua apur bat apaltzeko" eskatu dio EH Bilduri, aurrekontuen negoziazioan "konfiantzazko giroa" egon dadin

Noël D'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak Radio Euskadin adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzaren borondatea "entzutea eta akordioak lortzen saiatzea da". "Horretarako eskua luzatuta daukagu, eta beste aldearen jarrera ere horrelakoa izatea eskatzen dugu", adierazi du. "Aurrekontuek zenbat eta babes handiagoa izan, Gobernua sostengatzen duten bi alderdietatik haratago, hobe".

