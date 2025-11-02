Senideen elkarretaratzea Valentziako Generalitataren aurrean, Mazonek dimisioa eman dezakeela zabaldu denean
2024ko urriaren 29an hildakoen senideek elkarretaratzea egin dute gaur arratsaldean Valentziako Generalitateko Jauregiaren atarian, Carlos Mazon presidentearen dimisioa eskatzeko berriz ere, "365 egun beranduago iritsiko dena", salatu dute. Compromiseko kideek eta jarraitzaileek ere 'Mazon dimissio' zioen pankarta handi bat zabaldu dute toki horretan bertan.
Zure interesekoa izan daiteke
Astelehen honetan emango du Mazonek bere erabakiaren berri: dimititu, hauteskundeak aurreratu edo karguari eutsi
Alberto Nuñez Feijoorekin igande honetan izandako elkarrizketen ostean, bere etorkizunari buruz hartu duen erabakia iragarriko du bihar Valentziako Generalitateko presidenteak.
Andueza: "Sozialistok aurrera egiteko prest gaude beti, gure aurkari politikoek erakusten duten urduritasunik gabe"
PSE-EEko idazkari nagusiak adierazi du ez dutela hauteskunde burrunbak eta bazkidearen urduritasunak bultzatuta amore emango, eta sinatzen dituzten akordioetan euskal herritarren ongizatea lehenetsiko dutela.
Otegi: "Faxismoari aurre egiten zaio herria antolatuz, mobilizatuz eta martxan jarriz"
EH Bilduk agerraldia egin du Frankismoaren eta Estatuaren biolentziaren hainbat biktimarekin batera, eta azaroaren 22ko manifestazioan parte hartzeko deia egin du.
Sergio Sayas, UPNko transfuga, izango da Nafarroako PPko idazkari nagusi berria
Diputatuak Amelia Salanuevaren lekua hartu du Nafarroako Alderdi Popularraren zuzendaritzan, hurrengo hauteskunde autonomikoetarako.
Estatuko fiskal nagusia akusatuen aulkian eseriko da astelehen honetatik aurrera
Mezu elektroniko baten filtrazioak irudi historikoa eskainiko du, Estatuko fiskal nagusi bat lehen aldiz eseriko baita akusatuen aulkian.
Etxebizitza, Donostiako alkatearen lehentasunetako bat gazteek hiritik joan behar ez izateko
ETBk Jon Insausti Maisterrena elkarrizketatu du, Donostiako aginte makila hartu ostean. Legealdi honetako erronka nagusiak izan ditu hizpide solasaldian: etxebizitza, segurtasuna eta turismo jasangarria, besteak beste. Horrez gain, izendapenaren berri nola izan zuen esan digu.
Maribel Vilaplanak lekuko gisa deklaratuko du astelehen honetan, sendagiria jaso ostean
Bitartean, gero eta jende gehiago hitz egiten ari da Mazonen balizko dimisio bati buruz eta Vicente Mompo haren ordezko gisa aukeratzeari buruz.
Valentziako PPk Vicente Mompo babestu du Mazonen ordezko gisa
Valentziako PPko buruzagiek Diputazioko presidentea aukeratu dute Generalitateko presidente izateko, Carlos Mazonen balizko dimisioaren aurrean eta hurrengo hauteskundeetarako hautagai gisa.
EAJk etxebizitza, segurtasun eta osasun arloetako aurrekontu igoera txalotu, eta EH Bilduk negoziatzeko borondate falta kritikatu du
PSE-EEk osasuna eta hezkuntza "aseta" daudela defendatu du, eta PPk zergen igoera salatu du.