Arabak "probintziako aita" titulua kendu die Franco diktadoreari eta Mola jeneralari, Vox ez beste talde guztien babesarekin
Batzar Nagusiek gaur goizean onartu dute 1936an Francisco Franco diktadoreari eta Emilio Mola militar kolpistari Arabako Foru Aldundiak emandako ohorezko izendapenak kentzea, Euskadiko Oroimen Historiko eta Demokratikoaren Legea betez.
Arabako Batzar Nagusiek gaur goizean baliogabetu egin dituzte 1936an Francisco Franco diktadoreari eta Emilio Mola militar kolpistari emandako “probintziako aita” izendapenak.
Erabakiak batzarkide talde guztien babesa izan du, Voxena izan ezik, eta Euskadiko Memoria Historiko eta Demokratikoaren Legearen garapenaren barruan kokatzen da, izan ere, lege horrek erakunde publikoak behartzen ditu estatu-kolpea, Gerra Zibila edo diktadura frankista goraipatzea dakarren edozein ikur edo bereizketa ezabatzera.
Neurri horrekin amaiera ematen zaio Arabako Foru Aldundiak iragan irailean abiatu zuen prozedurari. Orduan, diputatu nagusi Ramiro Gonzalezek iragarri zuen erakundearen asmoa zela frankismoaren garaian emandako ohore eta izendapen guztiak berrikustea, balio demokratikoekin bat ez datozenak kentzeko.
“Probintziako aita” titulua 1936an eman zitzaien Franco eta Molari, gerra zibila piztu eta gutxira, militar kolpisten aldeko atxikimendu-adierazpen gisa. Zortzi hamarkada geroago, Arabak balio demokratikoekin bateraezintzat jo ditu izendapen horiek eta ofizialki baliogabetu ditu.
Foru Aldundiak iragarri du, halaber, frankismoaren garaiko ohorezko izendapen, domina eta aitortza guztiak berrikusten jarraituko duela, gaur egungo lege eta printzipio demokratikoekin bat ez datozenak kentzeko asmoz.
Neurri horren bidez, Arabak gainerako euskal lurralde historikoen ildo bera jarraitzen du, memoria historikoa berreskuratzeko eta diktadura frankistaren gorazarrea egiten duten aztarnak ezabatzeko prozesu instituzionalaren barruan.
