MAZONEN DIMISIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

PPk Voxen esku utziko du Valentziako Gobernuaren etorkizuna, Mazonen dimisioaren ostean

Presidentak karguari uko egin dio indar falta argudiatuta, baina diputatu izaten jarraituko du forupekoari eusteko. Hauteskunde deialdirik ez dago mahai gainean, baina PPk Voxen babesa behar du hilabete amaitu baino lehen Conselleko buruzagi berria izendatzeko.

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante una declaración institucional, en el Palau de la Generalitat, a 3 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Rober Solsona / Europa Press 03/11/2025
Carlos Mazon. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Valentziako Erkidegoan 229 hildako utzi zituen goiditik urtebetera, Carlos Mazonek dimisioa eman du Generalitateko presidente gisa. "Ezin dut gehiago", aitortu du PPko buruzagiak, eta Parlamentuko gehiengoaren" erantzukizuna" eskatu du haren ordezkoa aukeratzeko.

Dimisioaren ostean, zalantzazko agertoki bat ireki da: popularrak Voxen menpe daude botereari eusteko. 40 diputaturekin, PPk ez du presidente berria izendatzeko behar den gehiengoa, alderdi ultraeskuindarreko 13 parlamentarien babesik gabe.

Voxek du giltza

PPk proposatzen duen pertsonak Voxen babesa izan beharko du presidente izateko. Oraingoz, Santiago Abascalen alderdiak esan du ez duela PPrekin harremanik izan, eta gogor kritikatu du Mazonek bere dimisioa iragartzeko aukeratutako unea, Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa hastearekin bat.

Aliantza hori gabe, Les Cortsek hauteskundeak deitu beharko lituzke bi hilabeteren buruan hautagai bakar batek ere Ganberaren konfiantza lortzen ez badu.

Epeak eta izenak jokoan

Talde parlamentarioek azaroaren 19ra arteko epea dute hautagaiak aurkezteko.

Mazonen ordez Juanfran Perez Llorca PPren Les Corts alderdiko idazkari nagusia eta Maria Jose Català Valentziako alkatea daude, baina azken horrek azpimarratu du ez duela kargua hartuko.

Mazonek forudun eta jardunean jarraituko du

Mazonek baztertu egin du hauteskundeak aurreratzea, eta diputatu autonomiko izaten jarraituko du forupekoari eusteko. Halaber, jarduneko Consellaren buru izaten jarraituko du, haren ordezkoa aukeratu arte, azaroaren amaieran, ziurrenik.

Barne mailan, Valentziako PPk alderdiaren egituran adostasuna lortu nahi du. Buruzagi probintzial nagusiek Vicent Mompo Valentziako Diputazioko presidenteari babesa eman diote PPCV zuzentzeko, baina ezin izango du Generalitaterako hautagai izan, diputatu autonomikoa ez delako.

Valentzia Erkidegoa Goialdeko depresioa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X