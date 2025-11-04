PPk Voxen esku utziko du Valentziako Gobernuaren etorkizuna, Mazonen dimisioaren ostean
Presidentak karguari uko egin dio indar falta argudiatuta, baina diputatu izaten jarraituko du forupekoari eusteko. Hauteskunde deialdirik ez dago mahai gainean, baina PPk Voxen babesa behar du hilabete amaitu baino lehen Conselleko buruzagi berria izendatzeko.
Valentziako Erkidegoan 229 hildako utzi zituen goiditik urtebetera, Carlos Mazonek dimisioa eman du Generalitateko presidente gisa. "Ezin dut gehiago", aitortu du PPko buruzagiak, eta Parlamentuko gehiengoaren" erantzukizuna" eskatu du haren ordezkoa aukeratzeko.
Dimisioaren ostean, zalantzazko agertoki bat ireki da: popularrak Voxen menpe daude botereari eusteko. 40 diputaturekin, PPk ez du presidente berria izendatzeko behar den gehiengoa, alderdi ultraeskuindarreko 13 parlamentarien babesik gabe.
Voxek du giltza
PPk proposatzen duen pertsonak Voxen babesa izan beharko du presidente izateko. Oraingoz, Santiago Abascalen alderdiak esan du ez duela PPrekin harremanik izan, eta gogor kritikatu du Mazonek bere dimisioa iragartzeko aukeratutako unea, Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa hastearekin bat.
Aliantza hori gabe, Les Cortsek hauteskundeak deitu beharko lituzke bi hilabeteren buruan hautagai bakar batek ere Ganberaren konfiantza lortzen ez badu.
Epeak eta izenak jokoan
Talde parlamentarioek azaroaren 19ra arteko epea dute hautagaiak aurkezteko.
Mazonen ordez Juanfran Perez Llorca PPren Les Corts alderdiko idazkari nagusia eta Maria Jose Català Valentziako alkatea daude, baina azken horrek azpimarratu du ez duela kargua hartuko.
Mazonek forudun eta jardunean jarraituko du
Mazonek baztertu egin du hauteskundeak aurreratzea, eta diputatu autonomiko izaten jarraituko du forupekoari eusteko. Halaber, jarduneko Consellaren buru izaten jarraituko du, haren ordezkoa aukeratu arte, azaroaren amaieran, ziurrenik.
Barne mailan, Valentziako PPk alderdiaren egituran adostasuna lortu nahi du. Buruzagi probintzial nagusiek Vicent Mompo Valentziako Diputazioko presidenteari babesa eman diote PPCV zuzentzeko, baina ezin izango du Generalitaterako hautagai izan, diputatu autonomikoa ez delako.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: Mazonen dimisioaren biharamuna, Ayusoren bikotekidea epailearen aurrean eta Bizkaiko DYAko presidente ohiaren aurkako epaiketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Ayusoren bikoteak eta Miguel Angel Rodriguez bere kabineteko buruak Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketan deklaratuko dute gaur
Auzitegi Gorenak Alvaro Garcia Ortizen epaiketaren bigarren eguna egingo du gaur, sekretuak ezagutaraztea egotzita. Alberto Gonzalez Amadorrek eta Miguel Angel Rodriguezek egingo duten deklarazioak izango dira eguneko hitzordu nagusiak.
Bilbok 751 milioi euroko aurrekontua izango du 2026an, % 4,5 gehiago
Juan Mari Aburto Bilboko alkateak Udal Aurrekontuen Proiektua aurkeztu du, herritarren "beharrizanekin koherentea eta jasangarria" dela iritzita. Santutxuko ertzain-etxe berria, Deustuko suhiltzaile-parkea eta Emakumeen Etxea dira aurreikusten diren proiektu handienetako hiru. Gainera, Segurtasuna, Etxebizitza eta Zerbitzu Publikoak izango dira aurrekontuen ardatzak, Aburtoren hitzetan.
GOIDIaren biktimak kalera atera dira justizia eskatzeko, dimisioez haratago
GOIDIaren biktimak kalera atera dira berriro ere, dimisioez haratago, justizia eskatzeko. Euren ustez, berandu eta gaizki heldu da Carlos Mazonen dimisioa. Gainera, gaitzetsi egin dute presidentearen agerraldian kalte materialetan zentratu izana, bai eta bere burua kriminalizazioaren biktimatzat jo izana.
EH Bildu, Podemos eta ERC ez dira joango Kongresuan monarkiari buruz egingo den ekitaldira
'50 urte geroago: Koroa demokraziarako bidean' goiburua izango duen ekitaldia hartuko du Kongresuak azaroaren 21ean. Bertan izango dira Espainiako errege-erreginak eta haien alabak.
Torres ministroak hainbat ordainketa agindu zituela uste du UCOk, “Koldo Garciak beregan zuen eraginagatik”
Auzitegi Nazionalean Koldo Auzia ikertzen ari den epaileari bidalitako azken txostenean Koldoren eta Torresen arteko hainbat mezu jaso ditu Guardia Zibilak. Ministroaren taldeak, ordea, ukatu egin du deliturik egin zuenik eta haren aurkako “difamazioa” salatu du.
Mazonen dimisioa eta gero, zein da agertokia?
Buruzagi popularrak ez dio uko egingo diputatu-aktari, eta forudun izaten jarraituko du. Ez du iragarri hauteskundeak aurreratuko dituenik, eta haren ordezkoa aukeratzeko epea astelehen honetan bertan zabalduko da, dimisioa formalki aurkeztu eta gero. Azaroaren 19ra arteko epea izango dute taldeek hautagaiak aurkezteko.
Vilaplanak epaileari esan dionez, Mazonen jarrera "lasaia" zen GOIDIaren eguneko bazkarian, eta ez zuen presarik erakutsi
Kazetariak ezin izan dio epaileari bazkariaren eguneko parkineko txartela eman, ziurtatu duenez, ez daukalako. Halaber, Valentziako Generalitateko jarduneko presidentearekin izan zuen lan-bazkarian, hura komunikatuta egon zen eta "mugikorrari adi" zegoen, "telefonoz hitz egiten zuen eta idatzi ere egiten zuen".
Arabak "probintziako aita" titulua kendu die Franco diktadoreari eta Mola jeneralari, Vox ez beste talde guztien babesarekin
Batzar Nagusiek gaur goizean onartu dute 1936an Francisco Franco diktadoreari eta Emilio Mola militar kolpistari Arabako Foru Aldundiak emandako ohorezko izendapenak kentzea, Euskadiko Oroimen Historiko eta Demokratikoaren Legea betez.