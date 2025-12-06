ADIERAZPENAK
Aizpuruak (EH Bildu) nazio aniztasunean aurrera egiteko ausardia eskatu du, eta PPrekin zein Voxekin aritzea horrekin "bateraezina" dela esan du

Aizpurua (EH Bildu) reclama valentía para avanzar en la plurinacionalidad y rechaza cualquier “coqueteo” con PP y Vox
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mertxe Aizpurua EH Bilduk Kongresuan duen bozeramaileak esan du nazio aniztasunaren aitortzan eta demokraziaren eraberritzean aurrera egiteak "ausardia eta konbikzioa" eskatzen dituela. Halaber, ohartarazi du bide hori bateraezina dela "PPrekin eta Voxekin batera aritzearekin, ez ekintzaz, ez omisioz, ez Madrilen, ez Euskal Herrian".

EH Bildu Alderdi Politikoak Espainiako gobernua Politika

PSE
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

PSE-EEk "normaltasunez" ikusten du EAEko Justizia Auzitegiak hizkuntza eskakizunen inguruan egindako kontsulta

Pau Blasi PSE-EEko legebiltzarkideak adierazi duenez, bere alderdiak "normaltasunez" ikusten du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Euskadiko sektore publikoan hizkuntza eskakizunak arautzen dituen legeari buruz Auzitegi Konstituzionalari egingo dion kontsulta. "Ez da gertatzen den lehen aldia, eta Konstituzionalak esaten duenaren zain gaude", esan du Blasik Legebiltzarreko korridoreetan kazetarien galderei erantzunez.

