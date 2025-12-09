Administrazio osoan hizkuntza koofizialen erabilera zabaltzea eztabaidatuko dute Kongresuan
Urteko azken osoko bilkuran eztabaidatuko dute ERC, EAJ, EH Bildu, Compromis, BNG eta Mes per Mallorca eta Comuneseko parlamentariek eramandako lege proposamena. Helburua, besteak beste, katalanez, euskaraz eta galegoz idatzitako dokumentuak administrazio osoan onartzea da, itzulpenik egin gabe.
Beren lurraldeetan hizkuntza propioa duten Espainiako Gobernuaren aliatuek, Juntsek izan ezik, lege-proposamen bat defendatuko dute astearte honetan Kongresuko osoko bilkuran, hizkuntza koofizialen erabilera Administrazio osoan zabaltzeko eta, adibidez, katalanez, euskaraz eta galegoz dauden dokumentuak itzulpenik egin gabe onar daitezen ahalbidetzeko.
ERCk, EAJk, EH Bilduk eta Compromisek, BNGk eta Mes per Mallorcako eta Comoseko parlamentariek proposatutako ekimena urteko azken osoko bilkuran eztabaidatuko da.
Beste neurri batzuen artean, alderdi horiek Botere Judizialaren Lege Organikoa erreformatzea proposatzen dute, Justizia Administrazioko langileek beren lurraldeko hizkuntza koofiziala behar bezala ezagutzen dutela frogatu behar izan dezaten.
Gabriel Rufian ERCko bozeramaileak azaroaren 19an azaldu zuenez, asmoa da "anomalia argi bat konpontzea", hau da, hizkuntza propioa duten komunitateetan bizi diren herritarrek Estatuko erakundeetan beren hizkuntzan hitz egin ezin izatea.
Proposamenak Hezkuntzari buruzko Lege Organikoaren erreforma bat ere jasotzen du, oinarrizko hezkuntza amaitu ondoren, ikasle guztiek erabateko nagusitasuna eta baliokidea lortu beharko dutela gaztelaniaz eta hizkuntza koofizialean, lurraldean halakorik badago.
Gainera, aurreikusten du administrazio prozedura eta plataforma digital guztiak hizkuntza guztietan eskuragarri egotea eta hizkuntza bat baino gehiago dituzten komunitateetan egiten diren kontratazio eta lizitazioetan hizkuntza irizpideak baloratzea.
