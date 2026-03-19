Ministroen Kontseiluak neurri ekonomikoak adostuko ditu gaur, Ekialde Hurbileko gerraren eragina arintzeko
Lege-dekretua datorren ostegunean onartu beharko dute Kongresuan. Lau arlotan egituratutako plan zehatza jarriko dute mahai gainean: egiturazko neurriak, zerga-paketea, sektore kaltetuentzako berariazko laguntzak eta pertsona zaurgarrientzako laguntzak biltzen dituena.
Ministroen Kontseiluak ezohiko bilera egingo du ostiral honetan, Ekialde Hurbileko gerraren ondorioei aurre egiteko jarduketa-plan integrala aztertzeko. Horrela, Espainiako Gobernua osatzen duten alderdiak erregaien eta elektrizitatearen garestitzearen ondorioak arintzera bideratutako Errege Lege Dekretu bat amaitzen ari dira.
Gizarte-eragileekin, gatazkak gehien kaltetutako sektoreetako ordezkariekin eta talde parlamentarioekin bilerak egin ondoren, Espainiako Gobernuak lau arlotan egituratutako plan bat jarriko du mahai gainean: egiturazko neurriak, zerga-paketea, gehien kaltetutako sektoreentzako berariazko laguntzak eta pertsona zaurgarrienentzako babes-sarea biltzen ditu.
Arlo horietako lehena egiturazkoa da, eta horren helburua da energia berriztagarrien sustapena indartzea, energia-komunitateei, autokontsumoari edo bero-ponpa bezalako instalazioei pizgarriak emanez, bai eta elektrifikazioa sustatzea ere.
Bigarrenak energia elektrikoaren kostua murriztea du xede, neurri fiskalen bidez. Hirugarren blokeak erregaien prezioaren igoeraren eragina arintzea jorratzen du, arreta berezia jarriz nekazaritzan, arrantzan, garraioan eta energia- eta gas-intentsitate handiko industrietan. Azkenik, laugarren blokeak neurri sozialak biltzen ditu; besteak beste, kolektibo zaurgarrienek ez dezaten energia-horniduraren etenik jasan bermatzea.
Dekretuak “adostutako eta neurrizko neurriak” baino ez ditu jasoko. Horregatik, baliteke aurreko krisietan ezarritako zenbait neurri baztertzea; besteak beste, Ukrainako gerran erregaien litroko 20 zentimoko hobaria edo elikagaien BEZaren murrizketa.
Ziurrenik, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egingo du Ministroen Kontseiluaren amaieran, hartutako erabakien berri emateko.
Lege-dekretu guztiek bezala, berehala sartuko litzateke indarrean; hala ere, Kongresuak berretsi edo baztertu beharko du, gehienez 30 eguneko epean. Bozeramaileen Batzordeak adostu du, Kongresura iritsi bezain laster, Mahaiak azkar kalifikatzea, datorren asteko osoko bilkuran sartzeko, haren baliozkotzea atzeratu gabe.
Exekutibotik adierazi dute planak behar adinako malgutasuna izango duela neurriak gertaeren bilakaeraren arabera egokitzeko. Testuinguru horretan, Sanchezek dei egin die talde parlamentario guztiei “arduraz” jokatzeko, neurri-sortaren onarpena bermatzeko asmoz.
