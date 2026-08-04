Selección española
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Detenido un hombre acusado de coacciones y odio contra Cake Minuesa durante el partido de la selección española, en Bilbao

El periodista de okdiario se encontraba en una manifestación a favor de la selección vasca, en Bilbao, durante la final de España en el Mundial.
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EITB

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de un delito de coacciones y de odio, tras la denuncia presentada por Cake Minuesa, polémico periodista del medio ultraderechista okdiario, que recibió una patada al aproximarse a una manifestación en favor de la selección vasca, envuelto con una bandera de España, el día de la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina.

En un vídeo publicado por el propio medio de Minuesa, puede verse cómo el periodista sigue el curso de la marcha a favor de la selección vasca, aproximándose a los manifestantes, a la vez que algunos de estos se acercan a él de manera amenazadora. La Ertzaintza interceptó a algunos, que le gritaban insultos como “Cake Minuesa, hijo de puta” o le llamaban “puto nazi”.

Bilbo Espainia Ultraeskuina Politika

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