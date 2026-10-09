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Noiz eta nola jakinaraziko da azaroaren 29ko hauteskunde-mahaien osaera? Datak, epeak eta nola saihestu

Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoak (HAOLO) epe guztiak finkatzen ditu, hala nola hauteskunde-mahaiak eratzea. Udalei dagokie eginkizun hori, eskualdeko hauteskunde-batzordeek gainbegiratuta. Ez aurkezteak isunak, zigorrak eta urtebeterainoko espetxe-zigorra ekar ditzake.

(Foto de ARCHIVO) Cuidadanos ejercen su derecho al voto en las elecciones generales 10N en Sevilla, a 10 de noviembre de 2019. María José López / Europa Press SEVILLA.10.11.19.Cuidadanos ejercen su derecho al voto en las elecciones generales 10N en Sevilla. 10/11/2019

Botoak emateko hautetsontzia. Artxiboko argazkia: Europa Press

Aitor Oviedo | EITB

Azken eguneratzea

Makineria abian da azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, Pedro Sanchezek data iragarri eta biharamunean Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratu ostean. Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoak (HAOLO) epe guztiak finkatzen ditu, hala nola hauteskunde-mahaiak eratzeko epea. Udalei dagokie eginkizun hori, eskualdeko hauteskunde-batzordeek gainbegiratuta.

Nortzuk osatuko dituzte hauteskunde-mahaiak?

Hauteskunde-mahaiak mahaiburu batek eta bi kidek osatzen dituzte, baina kargu bakoitzerako bi ordezko ere badaude, eta, beraz, zozketak bederatzi pertsona izendatzen ditu mahai bakoitzeko.

Kideak zozketa bidez aukeratuko dira, mahaian erroldatutako pertsona guztien artean. Zehazki, idazten eta irakurtzen dakiten eta 70 urte baino gutxiago dituzten hautesleen artean egingo da, baina 65 urtetik gorakoek uko egin  diezaiokete, zazpi eguneko epean.

Gainera, mahaiburu izateko, batxiler titulua edo bigarren mailako lanbide heziketako titulua edo, halakorik ezean, eskola graduatua edo baliokidea behar da.

Nola izendatuko dira kideak?

Udalak zozketa publiko bidez izendatzen dira, eskualdeko hauteskunde-batzordeen ikuskaritzapean. Horrela, udalerriek hauteskunde-mahaietako mahaiburuak, kideak eta ordezkoak izendatzen dituzte, botoa emateko eskubidea bermatzeko.

Noiz izango da?

Zozketak 2026ko urriaren 31 eta azaroaren 4a bitartean egingo dira.

Noiz eta nola jakinaraziko da?

Jakinarazpen hori zozketa egin eta hurrengo hiru egunetan egin behar da; beraz, mahaietako kide izan behar duten pertsonek azaroko lehen egunetan jasoko dute jakinarazpena.

Posta ziurtatu bidezko jakinarazpen formal baten bidez jakinarazten da, mahaiko kide bakoitzari esleitutako eginkizunak zehazten dituen eskuliburu labur batekin batera.

Zenbat kobratuko da?

Mahai batean parte hartzeko aukeratutako pertsonek 75 euro jasoko dituzte dieta gisa. Halaber, egun horretan ordaindutako baimena izateko eskubidea izango dute, lan egitea tokatzen bazaie, eta hurrengo egunean lanaldia bost ordu murrizteko eskubidea.

Posible ote da uko egitea?

Eskualdeko hauteskunde-batzordeari alegazioak aurkez dakizkioke jakinarazpena jaso eta hurrengo zazpi egunetan.

Hala ere, batzordeak bost eguneko epean ebazten du, eta eskaera aurkezteak ez du esan nahi automatikoki salbuetsita geratuko denik. Horregatik, arrazoia ondo justifikatu behar da beti, zergatia azalduz eta dagokion dokumentazio guztia erantsiz.

Ez aurkezteak edo eginkizunak ez betetzeak isunak, zigorrak eta urtebete arteko espetxe-zigorra ekar ditzake.

(Foto de ARCHIVO) Urna de votación REMITIDA / HANDOUT por IBAN P SANCHEZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/4/2019
Hauteskundeak Diputatuen Kongresua Espainia Alderdi Politikoak Politika

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