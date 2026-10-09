Noiz eta nola jakinaraziko da azaroaren 29ko hauteskunde-mahaien osaera? Datak, epeak eta nola saihestu
Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoak (HAOLO) epe guztiak finkatzen ditu, hala nola hauteskunde-mahaiak eratzea. Udalei dagokie eginkizun hori, eskualdeko hauteskunde-batzordeek gainbegiratuta. Ez aurkezteak isunak, zigorrak eta urtebeterainoko espetxe-zigorra ekar ditzake.
Makineria abian da azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, Pedro Sanchezek data iragarri eta biharamunean Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratu ostean. Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoak (HAOLO) epe guztiak finkatzen ditu, hala nola hauteskunde-mahaiak eratzeko epea. Udalei dagokie eginkizun hori, eskualdeko hauteskunde-batzordeek gainbegiratuta.
Nortzuk osatuko dituzte hauteskunde-mahaiak?
Hauteskunde-mahaiak mahaiburu batek eta bi kidek osatzen dituzte, baina kargu bakoitzerako bi ordezko ere badaude, eta, beraz, zozketak bederatzi pertsona izendatzen ditu mahai bakoitzeko.
Kideak zozketa bidez aukeratuko dira, mahaian erroldatutako pertsona guztien artean. Zehazki, idazten eta irakurtzen dakiten eta 70 urte baino gutxiago dituzten hautesleen artean egingo da, baina 65 urtetik gorakoek uko egin diezaiokete, zazpi eguneko epean.
Gainera, mahaiburu izateko, batxiler titulua edo bigarren mailako lanbide heziketako titulua edo, halakorik ezean, eskola graduatua edo baliokidea behar da.
Nola izendatuko dira kideak?
Udalak zozketa publiko bidez izendatzen dira, eskualdeko hauteskunde-batzordeen ikuskaritzapean. Horrela, udalerriek hauteskunde-mahaietako mahaiburuak, kideak eta ordezkoak izendatzen dituzte, botoa emateko eskubidea bermatzeko.
Noiz izango da?
Zozketak 2026ko urriaren 31 eta azaroaren 4a bitartean egingo dira.
Noiz eta nola jakinaraziko da?
Jakinarazpen hori zozketa egin eta hurrengo hiru egunetan egin behar da; beraz, mahaietako kide izan behar duten pertsonek azaroko lehen egunetan jasoko dute jakinarazpena.
Posta ziurtatu bidezko jakinarazpen formal baten bidez jakinarazten da, mahaiko kide bakoitzari esleitutako eginkizunak zehazten dituen eskuliburu labur batekin batera.
Zenbat kobratuko da?
Mahai batean parte hartzeko aukeratutako pertsonek 75 euro jasoko dituzte dieta gisa. Halaber, egun horretan ordaindutako baimena izateko eskubidea izango dute, lan egitea tokatzen bazaie, eta hurrengo egunean lanaldia bost ordu murrizteko eskubidea.
Posible ote da uko egitea?
Eskualdeko hauteskunde-batzordeari alegazioak aurkez dakizkioke jakinarazpena jaso eta hurrengo zazpi egunetan.
Hala ere, batzordeak bost eguneko epean ebazten du, eta eskaera aurkezteak ez du esan nahi automatikoki salbuetsita geratuko denik. Horregatik, arrazoia ondo justifikatu behar da beti, zergatia azalduz eta dagokion dokumentazio guztia erantsiz.
Ez aurkezteak edo eginkizunak ez betetzeak isunak, zigorrak eta urtebete arteko espetxe-zigorra ekar ditzake.