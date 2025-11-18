HEGAZTI GRIPEA
ENBAk eta EHNEk hegazti gripeari "zorroztasun zientifikoarekin" aurre egiteko eskatu dute, ez "neurri politikoekin"

Nekazarien elkarteen ustez, “hein handi batean landakoa, estensiboa eta ekologikoa” den Euskadiko ekoizpen-sisteman itxialdiak “gaixotasunak zabaltzeko arriskua” dakar. 

GRAF3607. LOGROÑO, 13/11/2025.- La Rioja mantiene confinadas a unas 500.000 aves de corral en 50 granjas, además de las aves ornamentales y las de explotaciones ecológicas y de autoconsumo que se crían al aire libre, sin que se hayan detectado contagios en la comunidad tras el empeoramiento de la gripe aviar en España por contacto con especies silvestres. EFE/Raquel Manzanares
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

ENBA eta EHNE nekazari eta abeltzainen sindikatuek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakundeei eskatu diete hegazti gripearen kudeaketan "zorroztasun zientifikoz" jokatzeko eta "neurri politikoak" proposatzeari uzteko. 

Ohar baten bidez adierazi dutenez, orain arte gai honen "kudeaketa ez-konstantea" egin dela uste dute eta "harrituta" agertu dira euskal administrazioak haiekin "gai hori zuzenean jorratzeari uko egin diolako". Hala, sektore osoa (nekazaritzako erakunde profesionalak eta hegazti-kooperatibak) lan-mahaietara deitzea eskatu dute, baita, "behar bezalako euskarri zientifikoarekin", gizarteari Euskadik duen hegaztien ekoizpen-sistemaren onurei buruzko informazioa ematea ere, "baserritarren prestigioa lehengoratuz".

Astelehenean, Eusko Jaurlaritza eta hiru foru aldundiak hegaztien sektoreko ordezkariekin bildu ziren. Bilera horretan Ministerioak hegaztiak ustiategietarako emandako agindua aztertu zuten eta erabaki zuten, kasu jakin batzuetan, posible izango dela hegaztiak denbora tarte batez kanpora ateratzea, betiere, kutsatzeak eragozteko, hegazti basatiekin kontaktua saihesteko sistemak ezarrita dauden ustiategietan.

ENBAk eta EHNEk azaldu dute Euskadin ustiategi gehienak "landa-ekoizpeneko sistema estentsiboak, edota ekologikoak dira", oiloak kanpora ateratzea bermatzen dutenak, eta horiei eragiten diela gutxien hegazti gripeak. 

Era berean, ziurtatu dute sektoreak "aspalditik dituela barneratuta prebentzio-neurriak"; hala nola, animaliak barruan elikatzea, pertsonak sartzea saihestea eta arropa eta oinetakoak aldatzea ustiategietan lan egiteko.

Horregatik, bi elkarteen iritziz, konfinamendu batek "gaixotasunak izateko arriskua areagotu baino ez luke egingo", hegaztiak "barrualdera ohitzen ez direlako". Gaineratu dute itxialdiak "pododermatitisa, elkarri mokoka aritzea, eta estresa" eragingo diela oiloei eta, langileentzat oilategiak garbitzeko zailtasunak handituko direla. 

Belardien gainean babes-sareak jartzeari dagokionez, ENBA eta EHNEren ustez, "bideraezina" da kostuagatik, EAEko baldintza klimatikoengatik eta belarra mozteko edo traktorearekin sartzeko ezintasunagatik.

Euskal baserriek denbora laburrean eta kasu batzuetan oiloak atera ahal izango dituzte
Hegazti gripearen aurkako prebentzio neurriak agindu ditu Espainiako Gobernuak
Abeltzaintza Gaixotasunak Eusko Jaurlaritza Gipuzkoako Foru Aldundia Arabako Foru Aldundia Bizkaiko Foru Aldundia Ekonomia

