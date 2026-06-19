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Albiste izango dira: Mugikortasunari buruzko Saretzen azterlana, inoizko LEP handiena Osakidetzan eta Mitoaroa III

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Saretzen - 5
Irudia: Orain
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EITB

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Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 19an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Euskal Autonomia Erkidegoko mugikortasunari buruzko azterlana plazaratu dute EITBk eta Tokilomeko hedabideek, Saretzen ekimenaren 10. edizioan. Ondorioetako bat da gero eta emakume gidari gehiago dagoela Hego Euskal Herrian: gizonena halako bi baino gehiago hazi da kopurua azken hamarkadan. 

- Inoizko Lan Eskaintza Publiko (LEP) handiena egingo du Osakidetzak gaur, bihar eta etzi, Barakaldoko BEC erakustazokan. 101.693 herritarrek eman dute izena, eta 3.767 plaza daude jokoan, bederatzi kategoriatan: administrari laguntzaileak, administrariak, erizainak, erizaintzako laguntzaileak, zerbitzuetako langileak, zeladoreak, fisioterapeutak, laborategiko teknikariak eta administrazioko eta kudeaketako goi-mailako teknikariak.

- Zetak taldeak Mitoaroa trilogia itxiko du ostiral-larunbatetan San Mamesen, 80.000 pertsonaren aurrean. EITBk zuzenean eskainiko du larunbateko Mitoaroa III kontzertua, zuzenean. Kontzertu soil batetik harago, etorkizunera eramango gaituen esperientzia proposatu du talde nafarrak oraingoan, musika, narrazioa eta teknologia uztartuz. EITBri emandako elkarrizketa batean, Pello Reparazek ikuskizunaren nondik norakoak azaldu ditu. 

 

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