Gasteizko jaiak
Andre Maria Zuriaren balantze oso positiboa: gasteiztarrek jaiak bizi, ospatu eta gozatu dituzte

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha hecho un balance "muy positivo” de las fiestas de La Blanca. Unas fiestas en las que Vitoria ha sabido celebrar, convivir y disfrutar, con unos días intensos de participación masiva, en los que ha imperado la convivencia.
EITB

Azken eguneratzea

Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Andre Maria Zuriaren jaien balorazio "oso positiboa" egin du. Izan ere, herritarrek jaiak ospatu, bizi eta gozatu dituzte, parte-hartze handiko egunekin. Testuinguru horretan, bizikidetza izan da nagusi.

Gainera, delinkuentzia ia % 30 jaitsi da, eta ia ez da gertakari aipagarririk izan. Sexu-eraso larrien protokoloa ez da aktibatu, baina sexu-askatasunaren aurkako zortzi salaketa egon dira. Orkestren kontzertuek eta musika emanaldiek 148.000 pertsona bildu dituzte, iaz baino 18.000 gehiago.

