Milaka pertsona kalera atera dira Euskal Herrian, Palestinaren alde
Goizean zehar Hego Euskal Herri osoan izandako greben eta hiriburuetako mobilizazio handien ondoren, Palestinaren aldeko oihua herri askotara ere zabaldu da arratsaldean. Gernika-Palestina herri ekimenak deituta, milaka lagun bildu dira Israelen okupazioa gaitzesteko eta Gazarentzat justizia eskatzeko.
Elkarretaratzeak herriz herri egin dira, lapiko-hots artean, eta Gazak bizi duen egoera salatu dute, eta, aldi berean, euskal herritarren konpromiso solidarioa berretsi dute.
Protestetan, antolatzaileek komunikatu bat irakurri dute herri palestinarrak pairatzen duen genozidioa salatzeko, eta nazioarteko komunitateari eskatu diote palestinarrek askatasunez bizitzeko duten eskubidea bermatzeko.
“Libre izateko eskubidea errespetatzen dela bermatu behar du munduak”, adierazi dute. Halaber, gogoratu dute oraindik 10.000 palestinar inguru preso jarraitzen dutela, eta genozidioa ez dela amaitu, akordio diplomatikoak egon arren. “Genozidioa keinu bakoitzean indarrean dago, baita nazioarteko diplomaziarekin batera antzeztutako pailazokerietan ere”, salatu dute. Horren harira, azpimarratu dute NBEk berretsi duela genozidioa “luzerako” doala.
Antolatzaileen arabera, elkartasuna eta mobilizazio soziala mantentzea funtsezkoa da. “Palestina babesten eta maitatzen jarraitu behar dugu, gure indar guztiarekin”, esan dute, eta ohartarazi dute Palestinaz hitz egiten jarraitu behar dela, “bigarren plano batean geratzeko arriskua errotik uxatzeko”.
Era berean, Israel isolatzeko beharra aldarrikatu dute, eremu guztietan —diplomatikoan, komertzialean, kulturalean zein kirolean—, “okupazioa, apartheid-a eta palestinar lurretan kolonia ilegalak amaitu arte”.
Euskal Herriak elkartasunaren abangoardian jokatu duen papera nabarmendu dute, “mundu osoarentzako eredua” dela azpimarratuz, nahiz eta aitortu oraindik “ezinbestekoa” den pauso gehiago ematea.
Horregatik, laguntza humanitarioa biderkatzeko, presio militarra murrizteko eta Gazako zein Zisjordaniako sektore ahulenak babesteko deia egin dute.
“Euskal konpromisoa osatuko dugu, herriz herri eta egunez egun”, iragarri dute. “Guri konpromisoak hartzea dagokigu, bakoitzak Palestina babesteko egin dezakeen hori egiteko momentua delako”.
