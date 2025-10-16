Istripu gutxiago, kontzientzia gehiago: bide-segurtasunaren erronka Euskadin
Azken hamarkadetako hildako kopururik txikiena erregistratu da, baina agintariek diote oraindik asko dagoela egiteko.
2024an, 37 pertsona hil ziren trafiko-istripuetan Euskadin. Azken hamarkadetako kopururik txikiena da, eta, hala ere, kopuru oso handia da. “2.000 urtetik gaur arte, urtean 200 biktima baino gehiago izatetik 37 biktima izatera pasatu gara. Datu positiboa da, hilkortasun-datuek behera egiten dutelako, baina oraindik asko dugu egiteko”, azaldu du Estibaliz Olabarri Eusko Jaurlaritzako Trafiko zuzendariak.
Hezkuntza eta kontzientziazioa: jaitsieraren gakoa
Agintariaren ustez, murrizketa ez da soilik araudiaren ondorio, bada hezkuntzaren eta kontzientziazioaren ondorio ere.
“Segurtasun-uhala derrigor erabiltzea, motorzale eta txirrindulariek, besteak beste, kaskoa erabiltzea, puntukako gidabaimena eta abiadura murrizteko neurriak... Horrek eragin du herritarrak jabetzea eta arduratzea. Izan, adibidez, bizikleta erabiltzaileen artean ez zen hildakorik izan. Beraz, pentsa genezake etorkizunean ez dela hildakorik izango moto gidarien, bizikletazaleen, oinezkoen eta gidarien artean. Zaila, bai, baina ez ezinezkoa”, gehitu du Olabarrik.
Ildo beretik, Stop Bide Indarkeria elkarteko Rosa Maria Trinidadek adierazi duenez, "gizartea hezi behar da, kontzientziatu, mota guztietako kolektiboak zaintzeko sentsibilizazio-kanpainak egin, haurrekin ikastetxeetan lan egin… Hori bizitzan inbertitzea baita”.
Egungo erronkak: alkohola, abiadura eta distrakzioak
Kopuruek behera egin arren, arrisku ugari daude oraindik. Agintariek hiru faktore nagusi nabarmentzen dituzte: alkohola eta drogak, abiadura desegokia eta distrakzioak, batez ere mugikorra erabiltzen delako.
“Gidatzen ari garen bitartean ez dugu ez telefonorik ez nabigatzailerik erabili behar. Ezein dei ez da horren garrantzitsua norbere edo beste batzuen bizitza jokoan jartzeko. Guztion ardura da errepideak leku seguru bihurtzea”, ohartarazi du Trinidadek.
Gazteen erantzukizuna eta bide-hezkuntza
Belaunaldi berrien prestakuntzan ere eragina izan behar du mezuak. “Gazteek askoz kontzientzia handiagoa dute orain, guk genuena baino. Beste modu batera gidatuko dute, hainbat balio irakatsi zaizkielako. Kontua da arduraz jabetzea: errepidean gidari mota asko elkarren ondoan ibiltzen gara, eta denok dugu helburu bera: seguru ibiltzea”, azaldu dute.
Biktimarik ez
Euskadik anbizio handiko helburu baterantz aurrera egiten jarraitzen du: errepideetan hildakorik ez izatea. Teknologia, araudia, hezkuntza eta herritarren kontzientziazioa uztartzea da agintariek ezbehar-kopurua murrizten jarraitzeko eta bidearen erabiltzaile guztiak babesteko funtsezkotzat jotzen duten formula.
“Bide-segurtasunaren kudeaketan teknologia berriak erabiltzea funtsezkoa da, baina, betiere, arduraz eta kontzientziaz lagunduta joan behar du”, ondorioztatu dute.
