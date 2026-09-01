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Gizon bat hil dute tiroz Azpeitian

Gertakaria Artzubia hiribidean izan da, 20:15 inguruan. Lekukoen arabera, auto batek beste bat kolpatu du atzetik, eta kolpatutako autoko gidaria tirokatu dute. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du, gertatutakoa argitzeko.
azpeitia tiroketa

EITB

Azken eguneratzea

Gizonezko bat hil da gaur arratsaldean Azpeitian izandako tiroketa batean. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak zabaldutako informazioaren arabera, su-arma batekin egindako tiro baten ondorioz hil da. 

Ertzaintzak ikerketa zabaldu du eta tiroketaren egilearen bila ari da. 

Artzubia hiribideko bibilgune batean izan da gertakaria, 20:15 inguruan. Lekukoen arabera, auto batek beste ibilgailu bat kolpatu du, eta ondoren, kolpatutako autoko gidaria tirokatu dute. 

 

 

Eguneko Titularrak Azpeitia Gipuzkoa Ertzaintza Gizartea

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