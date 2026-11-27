Eivissatik gertu iraulitako ontzia Cartagenara eramango dute eta Murtzia aurka agertu da
Merkataritza Itsasketako Zuzendaritza Nagusiaren erabakiak Murtziako Gobernuaren eta Cartagenako Udalaren gaitzespena jaso du. Garraio Ministerioak, ordea, ontzia hartzeko beharrezko sakonera, espazioa, erresistentzia eta segurtasun-baldintzak betetzen dituen portu bakarra dela adierazi du.
YMN Turkiako ontzi-konpainiaren jabetzako 'Med Emre' ontzia Cartagenako portura (Murtzia) eramango dute atoian. Ontzia asteazken gauean irauli zen Ibizatik gertu, 7.000 tona gasolio zeramatzala, eta Garraio Ministerioaren arabera, zama hori hartzeko eta ateratzeko baldintza teknikoak betetzen dituen portu bakarra da Cartagena.
Merkataritza Itsasketako Zuzendaritza Nagusiaren erabakiak Murtziako Gobernuaren eta Cartagenako Udalaren gaitzespena jaso du.
Valentziako itsas kapitain Elena Delgadok ostiral honetan aurreratu duenez, ontzia datorren astelehenean irits liteke helmugara.
Cartagenako portura eramatea erabaki dute, zehazki Escombreras kaialdera, ontziaren egitura osorik dagoela eta ur gainean flotatzen jarraitzen duela egiaztatu ondoren. Izan ere, beharrezko lanak ezin dira itsaso zabalean egin. Urpekari talde bat ontzira joan da ostiral honetan, haren egoera aztertzeko eta erreskate-aukerak ebaluatzeko.
Murtziak eta Cartagenak erabateko gaitzespena agertu dute
Murtziako Eskualde Gobernuko presidente Fernando López Mirasek eta Cartagenako alkate Noelia Arroyok ontzia Cartagenako portura atoian eramatearen aurka agertu dira, eta Espainiako Gobernuari beste alternatiba bat bilatzeko eskatu diote. "Espainiako Gobernuari eskatzen diogu Cartagenako portua ez den beste alternatiba bat bilatzeko", adierazi dute.
Lopez Mirasek azaldu duenez, ontziak daraman gasolioak "arrisku potentziala dakar gure kostaldearentzat eta itsas ekosistementzat". Azpimarratu du Cartagenakoa dela "Mediterraneoko hamar eremu babestu dituen portu bakarra", eta horiek guztiak kaltetuak izan daitezkeela. Horrenbestez, ingurumen-arriskua dagoela ohartarazi du.
Era berean, haren esanetan, "Espainiako Gobernuaren erabaki horrek Escombreras haraneko jarduera arriskuan jartzen du balizko istripuren bat gertatuz gero". Izan ere, bertatik ateratzen da "herrialdeko erregai-horniduraren % 40 inguru", esan du.
Ontzia iraulita dago, gilak gora dituela, eta oraindik ez dute argitu egoera horretan atoian eramango duten ala ez. Pedro Sánchez Espainiako Gobernuko presidenteak ziurtatu du prozedura «irizpide teknikoen» arabera gauzatuko dela.
Bestalde, Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak jakinarazi du «kroskoa osorik dagoela» eta ontzia atoian eramatea «bideragarria» dela, «inolako arriskurik» ez dagoela argudiatuta. Ontziak 7.000 tona gasolio zeramatzan, eta ostegunean hondoratu zen Valentzia eta Ibiza artean. Ontzian 17 tripulatzaile zihoazen; horietako bat hil egin zen eta beste sei arin zauritu ziren.
Helmuga, Escombreras kaia
Garraio Ministerioaren arabera, azterketa teknikoek erakusten dute Cartagenako portua dela ontzia hartzeko sakonera-, espazio-, erresistentzia- eta segurtasun-baldintzak betetzen dituen bakarra. Hego-mendebaldeko dikeak 35 metroko sakonera du, kaiaren goiko ertzetik zazpi metrora soilik. Babesleku lasaia eskaintzen du, eta zama ingurune kontrolatu batean ateratzeko aukera ematen du.
Gainera, Cartagenak kutsaduraren aurkako borrokan espezializatutako Itsas Salbamenduko base bat du, eta inguruko enpresa petrokimikoek ateratzen den erregaia tratatu dezakete.