Israelek eraikin bat bonbardatu du Gazan, ebakuazioa agindu ostean

Armadak altuera handiko bloke baten aurkako erasoa baieztatu du, hegoaldeko "eremu humanitario" batera ebakuatzeko agindua eman ondoren. Armadak esandakoaren arabera, Hamasek erabiltzen zuen eraikin hura.

September 5, 2025, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Smoke billows during Israeli strikes on a tall building in Gaza City amid the war between Israel and the Hamas militant movement. The Israeli military said it struck a high-rise in Gaza City shortly after announcing it would target tall buildings identified as being used by Hamas ahead of its forces' planned conquest of the urban hub. Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy 05/9/2025
Bonbardaketak Gazan. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armadak baieztatu du Gazako eraikin handi baten aurkako bonbardaketa, bertako bizilagunak ebakuatzeko agindua eman eta ordu gutxira. Komunikatuaren arabera, Hamasek behaketa eta inteligentzia lanetarako erabiltzen omen zuen azpiegitura hura.

Azken 24 orduetan suntsitutako tamaina handiko bigarren blokea da, zutik dirauten azken eraikinak eraisteko kanpaina berriaren barruan. Armadaren arabera, gainera, eraikinaren azpian talde palestinarrari lotutako lurpeko azpiegitura omen zegoen.

Hainbat bloketako eta Al Ruya eraikineko bizilagunak ebakuatzeko agindua eman ostean gertatu da bonbardaketa.

Agintari militarrek inguru arriskutsutzat jo baitzuten Beiruteko kalea eta Estatu Arabiarretako Unibertsitatea batzen diren puntua. Horregatik, eremua utzi eta hegoaldera joateko eskatu diete larunbat goizean bizilagunei.

Zehazki, agintariek Khan Yuniseko "eremu humanitario" batera joateko eskatu diete. Bertan, Israelgo Armadaren arabera, kanpaina- eta hornidura-ospitaleak jarri dituzte. Hala ere, nazioarteko erakundeek ohartarazi dutenez, eremu hori jendez gainezka dago jada, iparraldetik kanporatutako milaka gazatarrez beteta.

Benjamin Netanyahuren gobernuak helburu gisa hartu du Gaza hiria behin betiko konkistatzea. Bien bitartean, bonbardaketak eta ebakuatzeko deiak egiten jarraitzen du.

Hildakoak banaketa guneetan

Gainera, gutxienez beste sei palestinar hil dira Gazako Zerrendako hainbat tokitan, janari bila ari zirela. Horien artean, haur eta adineko bana daude, baita hainbat pertsona ere, Wadi Gazako laguntza jasotzeko zentro batetik gertu.

Wafa agentziaren arabera, jada 64.300 palestinar inguru hil dira Israelen erasoaldia hasi zenetik, gehienak emakumeak eta haurrak. Beste 162.000 zauritu dira, asko lesio iraunkorrekin edo anputazioekin, eta milaka gorpuk hondakinen azpian jarraitzen dute.

Israelek Gazako hiriaren % 40 kontrolpean duela ziurtatu du
