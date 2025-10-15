AEBko Gobernuak herrialdera sartzea debekatu die sei atzerritarri, Charlie Kirki buruzko "mespretxuzko iruzkinak" egiteagatik
AEBeko Estatu Departamentuak hartu du sei pertsonari bisatua ukatzeko erabakia, horien sare sozialetan Charlie Kirk ekintzaile kontserbadorea zena kritikatzen zuten iruzkinak aurkitu ostean.
Ameriketako Estatu Batuetako agintariek herrialdean sartzea debekatu die nazionalitate atzerritarra duten sei pertsonari, Charlie Kirk ekintzaile kontserbadorea zenaren inguruko "mespretxuzko iruzkinak" egiteagatik.
Nazionalitate alemaniarra, mexikarra, argentinarra, hegoafrikarra, brasildarra eta paraguaitarra duten sei pertsona dira.
"Alemaniako herritar batek Kirken heriotza ospatu zuen, eta haren hilketa justifikatzen saiatu zen, faxistak hiltzen direnean demokratak ez direla kexatzen esanez", argudiatu du Estatu Departamentuak.
Ildo horretan, agintari estatubatuarrek nabarmendu dute lanean jarraituko dutela Kirken hilketa ospatzen duten guztiak identifikatzeko.
