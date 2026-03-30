Iranek salbuespenak egingo ditu Ormuzen, erasoa lurrez ere egin ala ez aztertzen dabil AEB, eta Israelek Libano hegoaldera tropa gehiago bidaliko ditu

Teheranek Ormuzko itsasartean zehar 20 petrolio-ontzi ibili daitezen ahalbidetuko du. AEBk tropak ugaritu ditu inguru horretan, eta lurreko erasoaldia etortzear egon daiteke.

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 29/03/2026.- Locals react to their damaged residence next to a business building including Qatari Al Araby TV offices, after an airstrike in northern Tehran, Iran, 29 March 2026. A joint Israeli and US military operation continues to target multiple locations across Iran since the early hours of 28 February 2026. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Teheranen aurkako erasoa. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Donald Trump AEBko presidenteak ziurtatu duenez, Iranek Ormuzko itsasartetik igarotzen utziko die 20 petrolio-ontziri. Trumpek uste du erabakia AEBren aldeko keinu bat dela, eskualdean tentsioa areagotu duen gatazka baten erdian.

Neurria "oparitzat" eta "errespetu seinaletzat" jo du AEBko agintariak, eta Teheranekin negoziazioak aurrera doazela eta laster akordio bat lor dezaketela nabarmendu du.

Lurreko erasoaldia

Washingtonek 50.000 soldadu baino gehiago ditu Ekialde Hurbilean, ohi baino 10.000 gehiago, The New York Timesek argitaratutako informazioaren arabera. Lurreko tropak, itsas unitateak eta eskualdeko hainbat puntu estrategikotan dauden aireko baliabideak daude bertan.

Gainera, duela gutxi Itsas Armadako milaka marine eta langile bidali izanak, eraso anfibioko ontziekin batera, estatubatuarren ahalmen operatiboak indartu ditu. Horien artean USS Tripoliren hedapena nabarmentzen da, 3.500 soldadu gehiagorekin eta aireko eta taktikako laguntzarekin.

Testuinguru horretan, The Washington Post egunkariak jakinarazi du Pentagonoa Iranen lurreko inbasioari ekitea ala ez aztertzen ari dela. Operazioa ez litzateke eskala handiko inbasioa izango, baizik eta zenbait astetan zehar indar bereziak eta tropa konbentzionalak konbinatuko lituzketen ekintza zehatz batzuk.

Nahiz eta operazio mugatua izan, esku-hartze horrek arrisku handiak ekarriko lituzke. Irango agintariek salatu dutenez, AEBren diskurtsoak bi aurpegi ditu: batetik, eraso bat prestatzen ari dela dirudielako, eta, bestetik, negoziazioez hitz egiten duelako.

Bien bitartean, Israelgo iparraldeko frontean, Benjamin Netanyahu lehen ministroak iragarri du Libano hegoaldeko segurtasun-eremua handitu egingo duela. Neurri hori beste urrats bat da Israelek bertan duen presentzia militarrean.

Netanyahuren esanetan, helburua mehatxuak indargabetzea eta herrialdearen aurkako erasoak urruntzea da, bereziki tankeen aurkako misilen jaurtiketa. Hala ere, litekeena da erabaki horrek Israelen estrategia gogortzea eta Libanoko mugan tentsioa are gehiago handitzea.

Publizitatea
