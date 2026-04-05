IRAGARPENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Epel eta eguzkitsu abiatuko da Pazko astea, eta ziurgabetasuna nagusituko da asteartetik aurrera

Aire hotza izango dugu altueran astearte arratsaldetik aurrera, eta depresio horren kokalekuaren arabera, eguraldia batera edo bestera aldatuko da. Gaur-gaurkoz, ateri eta epel jarraituko duela diote modeloek.

Hodeitsu baina ateri, Donostian. Argazkia: Maria Jesus Echeverria
author image

EITB

Azken eguneratzea

Pazko astea opor astea da askorentzat, eta eguraldi iragarpenak garrantzi berezia izaten du, bistan denez. Oraingoan, baina, zaila da aste osorako iragarpen argia egitea, astearte arratsaldean sartuko den depresio batek guztiz baldintzatuko baitu aroa. Hala, ziurgabetasuna da nagusi, eta iragarpena egunez egun alda liteke. Hona, dena den, EITBren meteorologia zerbitzuak gaur-gaurkoz eskura dituen modeloekin prestatutako aurreikuspena. 

Astelehenean, beroa izango da protagonista. Tenperatura maximoak 25 eta 30 ºC artean ibiliko dira, hego haize biziari esker. Zeruan eguzkia izango da jaun eta jabe, egunaren hasieran erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk egongo badira ere. 

Astearte goiza bezperaren antzerakoa izango da: oskarbi eta epel —maximoek apur bat behera egingo dute—. Gainera, gandua sartzea aurreikusi dute. Arratsaldetik aurrera, zalantza gehiago dago. Iragarpenaren arabera, euria egin lezake, batez ere mendebaldean, eta zeruan hodei trinkoagoak azalduko dira. 

Asteazkenean, hodeitsu egongo dira zeru gainak, baina ateri eutsiko dio. Tenperaturek, minimoek zein maximoek, behera egingo dute, eta beroenak 20 graduren bueltan ibiliko dira denean. 

Ostegunerako eta ostiralerako, antzeko aroa aurreikusi dute. Giro argiagoa izango da, eta termometroak 20-25 ºC-ra igoko dira. 

Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Iparralde Aste Santua Eguraldia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X