EH Bilduk gobernatzen dituen udaletan Israelekin harremanak etetea erabaki dute

EH Bilduren agerraldia Palestinako genozidioa salatzeko
18:00 - 20:00
EH Bilduko alkateen agerraldia. Bideotik hartutako irudia.
EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduk gobernatzen dituen udaletan Israelekin harremanak etetea erabaki dute gaur. Alkate abertzaleek Arrasaten egin duten bileran hartu dute erabakia. Azaldu dutenez, genozidioaren aurrean urrats bat eman behar dute, eta harremanak moztea da Palestina babesteko egin daitekeen gauzarik eraginkorrena.

Bizkaia Gipuzkoa Israel EH Bildu Politika Araba Palestina Bermeo

