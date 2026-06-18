Kongresuak "blokeo" politikoaren gaineko mozioa onartu du, eta eskatu dio Sanchezi ustelkeriagatik "ardura hartzeko"
Mozioa aurrera atera da PP, Vox, UPN eta Junts alderdien aldeko 177 botoekin, eta EAJ eta Coalicion Canaria abstenitu egin dira. Gainerako talde parlamentarioek idatzi horren kontra bozkatu dute.
Kongresuko Osoko Bilkurak PPren mozio bat onartu du ostegun honetan, egungo "blokeo politikoa" aipatuz, eta Espainiako Gobernuari "ardura politikoa" bere gain hartzeko eskatu dio, PSOEri, Sanchezen Gobernuari eta Pedro Sanchez presidentearen familiari eragiten dieten ustezko ustelkeria kasuengatik. Ildo horretatik, zalantza guztiak argitzeko eskatu diote Sanchezi.
Mozioa aurrera atera da PP, Vox, UPN eta Junts alderdien aldeko 177 botoekin, eta EAJ eta Coalicion Canaria abstenitu egin dira. Gainerako talde parlamentarioek kontra bozkatu dute.
Zehazki, aurreko astean Cuca Gamarra PPren Berroneratze Instituzionaleko idazkariordeak Carlos Cuerpo presidenteorde ekonomikoari egindako interpelazioaren ondorio da onartutako testua.
PP eta Junts saiatu ziren Sanchezi hauteskundeak deitzeko agindu bat eransteko ekimena zuzentzen, baina PSOEk eta Sumarrek euren botoak batu zituzten Ganberako Mahaian zuzenketa horiek bozkatzea eragozteko.
Onartutako mozioaren arabera, "Espainiako Gobernuak eta bere presidenteak erantzukizun politikoa hartu behar dute beren gain, euren eta PSOEren jardueren inguruan izan diren ustezko ustelkeria kasu ugariengatik".
Hain zuzen ere, Sanchezek izendatutako bi Antolakuntza idazkariei –Santos Cerdan eta Jose Luis Abalos ministro ohia- eta "goi-kargudun ugariri" buruzko ikerketak aipatzen ditu testuak.
Gainera, ustez PSOEk finantzatutako sarearen inguruko "ardura argitzeko" eskatu du Kongresuak, "PSOEri, Sanchezen Gobernuari eta Pedro Sanchez presidentearen familiari eragiten dieten ustezko ustelkeria kasuengatik".
Horrez gain, Sanchezen Gobernuaren jarrera kritikatu dute, legegintzaldi osoan "Ganberaren konfiantzari eusten dion ala ez egiaztatzeko aukera ematen duten bi prozedura demokratikoetako bat bera ere" egin ez izanaren "anomalia politikoagatik".
PPk legegintzaldi honetako "blokeo politikoa" aipatu du, lau urtean aurrekontuen legerik izapidetu ez delako, eta Nazioaren egoerari buruzko Eztabaida ere ez da egin. Era berean, legegintzaldi honetan "33 hilabetetan legegintzaldiko ekimen gutxien" onartu direla deitoratu dute.
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