Eusko Jaurlaritzak 2026ko urtarriletik aurrera berrekingo dio telelanari
Langile publikoek astean bi egunetan jardun ahal izango dute lan-modalitate horretan. Gainera, telelanaren bitartez lan egin dezaketen langile guztiei ere aukera hori ematen die dekretuak, betiere zerbitzu publikoa behar bezala ematen dela bermatzen bada.
Eusko Jaurlaritzak 2026ko urtarriletik aurrera berrekingo dio telelanari, eta, beraz, langile publikoek astean bi egunetan garatu ahal izango dute lan-modalitate hori.
Uztailean, Administrazio Orokorraren Mahai Sektorialean hartutako erabakia onartu du Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak. Gauzak horrela, administrazio orokorrean eta erakunde autonomoetan telelanaren eta lan ez-presentzialaren modalitateak arautu dituzte.
Akordioa LAB, CCOO eta UGTsindikatuek sinatu zuten, eta ELA kanpo geratu zen, ia sei hilabeteko negoziazioen ondoren.
Datorren urteko urtarriletik aurrera, beraz, langile publikoek modu ez-presentzialean lan egin ahal izango dute astean bi egunetan, eta telelanaren bitartez lan egin dezaketen langile guztiei ere aukera hori ematen die dekretuak, betiere zerbitzu publikoa "behar bezala" ematen dela bermatzen bada.
Ildo horretatik, ohikoa ez den beste etxebizitza batetik jardun ahal izango dute beharginek, lana eta familia bateragarri egiten laguntzeko, eta kasu batzuetan malgutu egin da modalitate horretan sartzeko urtebeteko baldintza, eta sei hilabetera murriztu ahal izango da, administrazioak urtero deituko dituen hautaketa-prozesuen bitartez.
Halaber, langileen beharretara egokitutako prestakuntza-ikastaroak eskainiko dira, bai eta langileen arduradunenak ere. Irailaren 17tik aurrera egongo dira eskuragarri.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Jaurlaritza langabezia subsidioen transferentzia ahalbidetzen saiatuko da asteazken honetan Espainiako Gobernuarekin
Kontribuzio-prestazioen eta langabezia-subsidioaren arloko eskumenak eskualdatzeko akordioa posible izan dadin "nahikoa denbora" eduki izana espero du Autogobernuko sailburuak.
Euskadik % 40 handitu du bere egungo potentzia elektrikoa, eta 16.000 megawatteko edukiera gaindituko du
Hala, "70.000 langilerentzako lana bermatzen da", eta bultzada esanguratsua dakar enpleguarentzat eta egonkortasun ekonomikoarentzat. Eusko Jaurlaritzak 6.000 megawatteko edukiera gehigarria nahi zuen, 18.000 MWetara iristeko.
Zenbateko potentzia elektrikoa behar du Euskadik?
Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailak 6.000 MW gehiago eskatu ditu bere sarean, helburu industrialak eta deskarbonizazioa betetzeko.
Eusko Jaurlaritzak eta banku-erakundeek gazteentzako lehen etxebizitza eskuratzeko abalen programa jarri dute abian
Kutxabankekin, Laboral Kutxarekin eta Abancarekin ekin zaio programari, oraingoz lankidetza-hitzarmena sinatu dutenekin; baina, zabalik da erakunde gehiagok bat egin ahal izango dutela aurreikusten da. Finantzatu beharreko etxebizitzen erosketa-prezioa ezin izango da 340.000 eurotik gorakoa izan.
Albiste izango dira: Ustelkeriaren aurkako txostena Nafarroan, sare elektrikoari buruzko bilera Madrilen eta Venezuelako ontzi bati erasoa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Euskal gehiengo sindikalak pentsiodunen mobilizazioarekin bat egin du Herri Ekimen Legegilea izapidetzea eskatzeko
ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde ere mobilizatuko dira irailaren 20an EAJri eta PSE-EEri beren jarrera "zuzentzeko" eta gutxieneko pentsioa gutxieneko soldatarekin parekatzeko ekimena izapidetzea eskatzeko.
Euskadiko inbertsio elektrikoa aztertzeko bilera izan du Jauregik Espainiako Energia idazkariarekin
Joan Groizard Energiaren Estatu idazkariarekin batzartu da Jauregi, 2025-2030 aldirako elektrizitatea garraiatzeko sarea planifikatzeko proposamenaren barruan sare elektrikoetan egingo den inbertsioari buruz eta horrek Euskadin izango duen eraginaz mintzatzeko.
Abian da siderurgiako mahai sektoriala, muga-zergen eraginaren diagnosi partekatua egin eta laguntza-bideak aztertzea xede dituela
Mahaiaren lehen bileran, Mikel Jauregi sailburuak sektore siderurgikoarekiko erakundeen konpromisoa nabarmendu du. Azaldu duenez, sektore horrek nazioarteko merkataritzarekiko esposizio handia du, eta funtsezkoa da Euskadiko egitura esportatzailean, eta Trumpek ezarritako % 50eko muga-zergek sektorearen lehiakortasuna kolokan jarri dute.
Zuhurtzia eta itxaropena Balenciaga ontziolaren erosketaren aurrean
Zumaiako ontziola itxieratik salbatzear egon liteke Arabiar Emirerri Batuetako talde batek erosteko interesa agertu ostean. Albiste horren aurrean, Enpresa Batzordea eta Eusko Jaurlaritzako Industria sailburua baikor agertu dira. Hala ere, tentuz ibiltzeko eskatu dute, erosketa oraindik ez baitago itxita. Zumaian ere poza eta esperantza zabaldu ditu berriak.