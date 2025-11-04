LANGABEZIA
Urrian langabezia-tasa % 0,60 igo da EAEn eta % 2,04 Nafarroan, irailarekin alderatuta

2024ko urriko datuen aldean, ordea, 888 langabe gutxiago (% 0,82) daude EAEn, eta 1.129 gutxiago (% 3,75) Nafarroan. Bestalde, irailetik urrira, afiliazioa % 1,32 hazi da EAEn eta % 0,89 Nafarroan. 

Lanbideren bulego bat. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Irailetik urrira gora egin du langabeziak Hego Euskal Herrian. Azken hilabetean 640 langabe gehiago (% 0,60) zenbatu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan eta 579 gehiago Nafarroan (% 2,04 ), Espainiako Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak astearte honetan zabaldutako datuen arabera.

2024ko urriko datuen aldean, ostera, 888 langabe gutxiago (% 0,82) daude EAEn, eta Nafarroan, 1.129 gutxiago (% 3,75). 

Guztira, 107.609 langabe daude enplegu bulegoetan izena emanda EAEn eta 28.959 Nafarroan. 

Espainiako Estatuan, % 0,91 egin du gora langabeziak, aurreko hilabetean baino 22.101 pertsona gehiago baitaude lanik gabe. Azken urtebetean langabezia % 6,08 jaitsi da, iazko urrian baino 158.288 langabe gutxiago daude Espainiako enplegu bulegoetan izena emanda. 

Gizarte Segurantzako afiliazioak gora egin du

Iraileko datuekin alderatuta, 13.400 pertsona gehiago daude (% 1,32) Gizarte Segurantzan izena emanda EAEn,  Espainiako Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak gaur zabaldutako datuen arabera. Guztira, 1.031.670 afiliatu daude EAEn.

Iazko urriarekin alderatuta, 10.910 afiliatu gehiago daude EAEn (% 1,07).

Bestalde, 2.789 afiliatu (% 0,89) irabazi ditu Nafarroako Gizarte Segurantzak, eta iaz hilabete berean baino 4.408 gehiago (% 1,41) dira. Gauzak horrela, guztira, 317.152 pertsona daude Gizarte Segurantzan izena emanda Nafarroan. 

Espainian 141.926 afiliatu gehiago daude (% 0,6) eta, guztira, 21.839.592 pertsona daude Gizarte Segurantzan izena emanda.

Eusko Jaurlaritzaren balorazioa

Eusko Jaurlaritzak azpimarratu duenez, 2024ko hilabete berarekin alderatuta, urrian langabeziak behera egin du, 13 hilabetez jarraian behera eginda, irailarekin alderatuta gorakada "txikia" izan arren.

"Datu horiek zuhurtziaz hartzen ditugu; izan ere, hilabete honetan langabe-kopuruak pixka bat gora egin duen arren, 2024ko urriarekiko alderaketak erakusten digu langabeziak behera egiteko joera duela, eta urtebete baino gehiago luzatzen dela", adierazi du Alfonso Gurpegui Enplegu eta Gizarteratze sailburuordeak.

Bestalde, urte arteko balantzean langabeziak gora egiten duen talde bakarra langabeen taldea dela (+ % 2,05), "eta horrek adierazten du hazkundea Lanbiden egindako inskripzio berrien ondorio dela, eta ez enplegu-galeraren ondorio". 

Langabezia Lana Euskal Autonomia Erkidegoa Araba Bizkaia Gipuzkoa Nafarroa Ekonomia

