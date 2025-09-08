2025-2026 ikasturtea
Eusko Jaurlaritzak "eskola inklusibo, ekitatibo eta kalitatezkoaren" aldeko mahaia jarri du abian, ikasturte hasieran

Imanol Pradales lehendakariak eta Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak Etxebarri BHI berrian abiatu dute Eskola Segregazioaren aurkako Itun Sozialaren mahaia, ikasturtearen hasiera ofizialarekin bat eginez.

 

Abian da 2025-2026 ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoan, eta, indarrean da, horrekin batera, Eskola Segregazioaren aurkako Itun Sozialaren aldeko mahaia, sistema "kohesionatuago, inklusiboago eta justuago" bat eraikitzeko bide-orria markatuko duena, alegia. Imanol Pradales lehendakariak eta Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak Etxebarri BHI berrian egin dute Eskola Bikaina Denontzat programaren lehen bilera, segregazioa murriztea asmo, ikasturtearen hasiera ofizialarekin bat eginez.

Jaurlaritzak 50 hezkuntza-eragileri diagnostiko bana banatu die, sistemak hurrengo urteetan izango dituen erronka nagusiak aletzen dituena. Foroaren xedea da hezkuntza-sistema eraldatzeko, eskola-segregazioa murrizteko, emaitzak hobetzeko eta eskola-eraginkortasuna indartzeko neurri "iraunkorrak eta egingarriak" adostea.

Lehendakariaren arabera, “sistemak aldaketa izugarriei egin behar die aurre, eta aldaketa horiek ez dute etenik izango”. Hala, uste du beharrezkoak direla “berrikuntza eta egokitzapena”. “Aldaketa horien aurrean adabakiak ez dira aski”, esan du, eta horregatik “sistema sendotu eta prestatu behar dugu”, adierazi du. Oinarriak orain jarri behar direla iritzi dio Pradalesek, “epe laburrean ez ezik, etorkizunean ere kalitatezko hezkuntza bermatzeko, ikasle guztientzat”.

Ildo horretan, adierazi du azken bi ikasturteetan 13.000 matrikula gutxiago erregistratu direla ikasleen hasierako etapetan, jaiotza-tasaren beherakada dela eta.

Era berean, azpimarratu du 2020-2021 ikasturtean 2.500 ikasle matrikulatu zirela ikasturtea hasita zegoela, eta 2024an, berriz, 8.000. Ikasle horietako asko, zehaztu duenez, beste herrialde batzuetatik etorri dira, "hezkuntza-ibilbideak etenda dituzte, ez dakite euskaraz eta, kasu batzuetan, ezta gaztelaniaz ere, eta hezkuntza-laguntzako berariazko premiak dituzte".

Mahaiak administrazio publikoak, sindikatuak, unibertsitateak, itunpeko patronalak, alderdi politikoak eta erakunde sozialak biltzen ditu. Parte-hartzaileen artean daude, esaterako EAJ, PSE-EE, EH Bildu, PP, LAB, UGT, CCOO, UNICEF, Save the Children eta EHIGE erakundeak. 

ELA eta Steilas sindikatuak ez dira lehen bilera horretan izan. Steilas sindikatuak ohartarazi du segregazioari aurre egiteko hezkuntza-politikak "kontrako norabidean" doazela, eta, horregatik, ez dute Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako mahaian parte hartuko.

Ia 340.000 ikaslek hasi dute ikasturtea 

Mahaia 2025-2026 ikasturtearen hasierarekin batera jarri da abian. Aurten Euskadin 339.586 ikaslek hasi dute eskola: % 78,75, D ereduan, eta % 52 inguru, sare publikoan.

Jaiotza-tasak behera egin duen arren, azken bost urteetan matrikula bizia hirukoiztu egin da, 8.000 ikasle izan ziren iaz. Gainera, Lanbide Heziketako ikasle kopuruak gorantz jarraitzen du, 49.555 ikasle izateraino. 

