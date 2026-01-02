Magia, karrozak eta gozokiak: honelakoak izango dira Errege Magoen kabalgatak Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean
Meltxor, Gaspar eta Baltasar (ia) prest daude kale nagusiak zeharkatzeko, berariaz prestatutako argi eta kolore ikuskizunekin lagunduta ibilbide osoan zehar.
Astelehen honetan, hilak 5, Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñeko kaleak zeharkatzeko prestatzen ari dira Errege Magoak. Urtero bezala, Ekialdeko Berorien Maiestateak aurrez aurre ikusteko, agurtzeko eta azken gutunak emateko hitzordu berezia izango da, magiaz eta ilusioz betetako egun berezi batean.
Bilbo
Meltxor, Gaspar eta Baltasar Bilbon izango dira, hamar karroza eta bost kale-animaziok lagunduta, mitologiako, bideojokoetako eta filmetako pertsonaiekin, hala nola Transformers, Toy Story, Bluey eta Bingo edo Mario Bros. Ibilbidean zehar, glutenik gabeko hiru tona gozoki banatuko dituzte turbinen bidez.
Desfilea 18:00etan hasiko da, Maria Diaz Harokoa kalearen parean, berrikuntza batekin: sei metroko altuera duen Pegasus zaldi mitologikoaren eta Atenea jainkosa greziarraren laguntzarekin. Bilboko Kale Nagusia zeharkatu ondoren, udaletxean amaituko dute, 19:45ak aldera, harrera ofizialarekin.
Segizioa honako hauek osatuko dute: elurrezko panpinez jantzitako hamar dantzarik; Traskik eta Truskik, Gabonetako kantak abestuko dituzte karrozan bertan banda batekin; Transformerseko Bumbeblee eta Optimus Prime, elektrotxaranga batekin; Toy Storyren Buzz Lightyear eta Woody bezalako pertsonaiak; Ekialdeko Errege Magoen Elfo Magikoak; eta Mario eta Luigi, Mario Bros bideojoko ospetsuko protagonistak, besteak beste.
Gasteiz
Urteroko hitzorduari jarraiki, ekitaldia 11:00etan hasiko da, ordu horretan eguneko protagonistak hiriko tren geltokira iritsiko baitira. Hala, Errege Magoak Geltokiko plazatik Espainia plazara joango dira, eta, han, ohiko agurra egingo dute udaletxetik. Ondoren, Villa Suso jauregian izango dira, haurren azken gutunak jasotzeko, 12:15etik 18:00etara bitartean.
Desfilea 19:00etan hasiko da, Bilbo plazan, eta kale hauetan barrena ibiliko dira: Frantzia, Bakea, Ortiz de Zarate, Florida, Ramon y Cajal, Micaela Portilla, Lascaray eta Gasteiz hiribidea; han amaituko da, Tomas Zumarraga Dohatsuaren kaleko bidegurutzean.
Oraingoan, zazpi karroza izango dituzte, horietako hiru fantasiazkoak, eta azken bat gozokiak banatzeko. Hainbat antzerki taldek parte hartuko dute kabalgatan. Ibilbidean zehar, argiz eta kolorez betetako ikuskizun ederra eskainiko dute, banderak airera jaurtiz eta malabareak eginez, besteak beste.
Donostia
Aurten ere, Errege Magoek ez diote kale egingo donostiarrekin duten hitzorduari, 600 pertsona inguruk parte hartuko duten kabalgata jendetsu batekin. 10:30 aldera, gutxi gorabehera, udaletxeak Konstituzio plazan duen eraikineko balkoitik agurtuko dute, eta hiriko auzoetara egingo duten bisitarekin jarraituko dute.
Ohi bezala, 18:00etan hasiko da kabalgata, Ijentea kalean, eta honako ibilbide hau egingo dute: Boulevard, Hernani, Askatasunaren hiribidea, Urbieta, Prim, Vergara, Idiakez, Gipuzkoa plaza, Legazpi eta Boulevard.
Kabalgatak hainbat karroza izango ditu, baita Errege Magoen laguntzaileen ohiko taldeak eta desfileari kolorea eta musika jartzeaz arduratuko diren animazio talde ezberdinak ere. Kabalgata amaituta, Errege Magoek adinekoen hainbat zentro bisitatuko dituzte, nagusiak ere magiaz eta ilusioaz betetzeko asmoz.
Iruña
Urtero bezala, 16:00etan iritsiko dira Magdalena zubira, eta harresiz inguratutako barrutian barrena ibiliko dira. Segizioak lagunduta, 16:30ean Frantziako Atarira iritsiko dira, eta bertako zubia igarota hiriko ateak irekiko dituzte. Horrela, kanpai hotsek hirira iritsi direla iragarriko dute.
Karmen kalea, Nabarreria kalea eta Mercaderes kalea zeharkatu eta udaletxe plazara iritsi ondoren, Udalbatzak harrera egingo die 17:00ak aldera Iruñeko Udaletxean. Hala, hantxe bildutako pertsona guztiak agurtuko dituzte balkoitik.
Kabalgata 19:00etan hasiko da, Santa Catalina Eskolaren ondoan, Abejeras kalean. Ondoren, Errege Magoek egingo duten ibilbidea honako hau izango da: Foruen plaza, zirkulazioaren kontrako noranzkotik, Zaragoza etorbidea, Vianako Printzearen plaza, Antso Nagusiaren kalea, Lotura plaza, Sarasate pasealekua, Gaztelu plaza, Carlos III.a hiribidea, Nafarroako Gorteen kalea, Amaya kalea, Emilio Arrieta kalea eta Erriberri kalea.
