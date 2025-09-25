EPAIKETA
Sarkozy errudun jo dute Libiako finantzaketaren aferan, eta gaizkile taldeko kide izatea egotzi

Frantziako presidente ohia absolbitu egin dute diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik eta hauteskunde kodea ez betetzeagatik, kargu horiengatik ere auzipetuta baitzegoen.

Paris (France), 25/09/2025.- Former French president Nicolas Sarkozy (C) arrives at the courthouse in Paris, France, 25 September 2025. Former president Sarkozy and twelve others, including three former ministers, stand trial for criminal conspiracy to receive funds for the 2007 presidential campaign from the regime of late Libyan leader Muammar Gaddafi. The French national financial prosecutor's office is seeking a seven-year prison sentence for the former president. Sarkozy has been convicted twice, in two separate cases, since he left office in 2012. (Francia) EFE/EPA/Teresa Suarez
Sarkozy. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nicolas Sarkozy Frantziako presidente ohia errudun jo dute 2007ko kanpainan Libiako finantzaketarekin lotutako hainbat deliturengatik, gaizkile taldeko kide izateagatik, besteak beste.

Absolbitu egin dute diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik eta hauteskunde kodea ez betetzeagatik, kargu horiengatik ere auzipetuta baitzegoen.

Parisko Auzitegi Korrekzionalak goiz amaieran zehaztu beharko zein zigor ezarriko dion.

Epaileek Sarkozy errudun dela adierazi dute, UMP alderdi kontserbadorearen presidente gisa eta presidentegai gisa izan duen eraginagatik. Claude Gueant eta Brice Hortefeux kolaboratzaileek, zituzten kontaktuei esker, ustelkeria delituak egin zituzten Muamar Gadafiren erregimenarekin.

Hain zuzen ere, epaimahaiaren presidenteak adierazi duenez, orduan Eliseorako hautagai zenak aukera eman zien bi kolaboratzaile horiei Tripolitik 2007ko kanpainako diru-kutxarako "finantza-laguntzak" lortzeko.

Epaiak ezartzen duenez, 2005etik, Sarkozyk Libiara Barne ministro gisa egin zuen bidaia batetik, 2007ko maiatzaren 15era arte izan zen gaizkile elkarteko kide, orduan hasi baitzen presidentearen agintaldia, eta ordutik aurrera immunitateak babesten zuen, estatuburua baitzen. 

Hala ere, absolbitu egin dute beste delituetatik, hala nola 2007an Eliseora eraman zuen kanpainan hauteskunde-arauak hautsi eta funtsak bidegabe erabiltzeagatik.

Gaizkile elkarteko kide izatearen delituak 10 urte arteko kartzela-zigorra ekar diezaioke.

