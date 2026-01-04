AEB-ren erasoa Venezuelan

'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' plataformak elkarretaratzea egingo du Maduro atxilotu izana ospatzeko

Plataformaren ustez, Venezuelako presidentea "sufrimendu handia eragin duen pertsona bat izan da", eta "itxaropena" piztu du AEBren operazioak.

Venezuela
Maduroren aurkako protesta. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' plataformak elkarretaratzea egingo du igande honetan Bilbon, Nicolas Maduro Venezuelako presidentea atxilotu izana ospatzeko.

Mobilizazioa 17:00etan egingo dute, Bilboko udaletxearen aurrean.

Plataformaren sortzaile Pedro Gilek azaldu duenez, arratsaldeko ekitaldia "herritarren ospakizun bat" da, Bilbon bizi diren venezuelar gehienak Nicolas Maduroren atxiloketarekin pozik daudelako; izan ere, "sufrimendu handia eragin duen pertsona izan da, eta milaka familia banatuta egotearen arduraduna".

Horren esanetan, atxiloketa hori "itxaropena" da venezuelarrentzat, "Venezuelan boterea iraintzen zuen pertsona bat zelako". "Nicolas Maduro harrapatu izana, guretzat, itxaropenerako eta ospakizunerako arrazoi bat da, trantsizio baketsu eta ordenatu bat ahalbidetzeari uko egin dion pertsona bat izan delako eta boterea ostu duelako", azaldu du.

Maduroren lehen gaua New Yorkeko kartzela federal batean
Venezuela Nicolás Maduro Manifestazioak Bilbo Bizkaia Munduko albisteak

