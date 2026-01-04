'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' plataformak elkarretaratzea egingo du Maduro atxilotu izana ospatzeko
Plataformaren ustez, Venezuelako presidentea "sufrimendu handia eragin duen pertsona bat izan da", eta "itxaropena" piztu du AEBren operazioak.
'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' plataformak elkarretaratzea egingo du igande honetan Bilbon, Nicolas Maduro Venezuelako presidentea atxilotu izana ospatzeko.
Mobilizazioa 17:00etan egingo dute, Bilboko udaletxearen aurrean.
Plataformaren sortzaile Pedro Gilek azaldu duenez, arratsaldeko ekitaldia "herritarren ospakizun bat" da, Bilbon bizi diren venezuelar gehienak Nicolas Maduroren atxiloketarekin pozik daudelako; izan ere, "sufrimendu handia eragin duen pertsona izan da, eta milaka familia banatuta egotearen arduraduna".
Horren esanetan, atxiloketa hori "itxaropena" da venezuelarrentzat, "Venezuelan boterea iraintzen zuen pertsona bat zelako". "Nicolas Maduro harrapatu izana, guretzat, itxaropenerako eta ospakizunerako arrazoi bat da, trantsizio baketsu eta ordenatu bat ahalbidetzeari uko egin dion pertsona bat izan delako eta boterea ostu duelako", azaldu du.
Maduroren lehenengo gaua New Yorkeko kartzela federal batean
Venezuelako Gorenak Delcy Rodriguez jarri du haren ordezko gisa, baina Trumpek esan du AEBk zuzenduko duela herrialdea "trantsizio segurua, egokia eta zentzuzkoa egin arte".
Maduro New Yorkera eraman dute, segurtasun talde handi batek inguratuta
Nicolas Maduro Venezuelako presidentea eraman duen hegazkina larunbateko 23:00ak aldera lurreratu da New Yorken. Venezuelako presidentea FBI eta DEA inteligentzia eta drogen aurkako agentzietako agentez inguratuta eraman dute. Madurok eta Cilia Flores emazteak datozen egunetan deklaratuko dute AEBko auzitegi federal batean.
Chavismoaren oinordekoa zen Maduroren ibilbidea "eten" du Trumpek, 12 urtez agintean egon ondoren
2013aren hasieran, Maduroren ibilbide profesionala goitik behera aldatu zen, Venezuelako presidente bihurtu baitzen. Chavez martxoaren 5ean zendu zen, eta hauteskundeak deitu zituzten. Madurok botoen % 51 eskuratu zituen hauteskunde horietan, Henrique Capriles garaituta.
Nazioartearen erreakzioak AEBk Venezuelan egindako erasoaren aurrean
Errusiak "oinarririk gabeko aitzakiak baliatuta" egindako "eraso armatua" izan dela salatu du, Espainiak "deseskalatzea eta moderazioa" eskatu ditu, eta Frantziak Edmundo Gonzalez izatea presidente berria. Latinoamerikan muturreko iritziak eragin ditu AEBen operazioak.
Maduro berehala askatzeko eskatu du Delcy Rodriguezek, eta Venezuelako presidente bakarra dela ziurtatu du
Venezuelako zilegizko presidente bakarra Nicolas Maduro dela esan du larunbatean Venezuelako presidenteorde exekutiboak, AEBko militarrek hura atxilotu ostean.
Venezolar asko kalera atera dira Caracas hiriburuan, Maduro aske utzi dezatela eskatzeko
Maduro aske utzi eta Venezuelara itzuli dezatela eskatuz, kalera atera dira egun argiz ehunka venezuelar Caracas hiriburuan. Venezuelako Gobernuaren egoitza den Miraflores jauregiaren alboan egin dute elkarretaratze jendetsuena.
Machadoren hitzetan, "iritsi da askatasunaren ordua Venezuelarentzat"
"Madurok irteera negoziatu bat onartzeari uko egin ostean, AEBko Gobernuak legea betearazteko promesa bete du. Herriaren subiranotasuna eta subiranotasun nazionala gure herrialdean nagusi izateko ordua da", nabarmendu du.
Trumpek dio AEBren esku geratu dela Venezuela Maduroren "ordezko egoki bat" aurkitu arte
"Herrialde hori zuzenduko dugu trantsizio segurua, egokia eta zentzuzkoa egin bitartean. Hau da, ez dugu nahi Maduro edozeinek ordezkatzea eta azken urteetan izan dugun egoera errepikatzea", esan du Floridan duen egoitzatik emandako prentsaurrekoan.
Nicolas Maduro atxilotu ondorengo lehen irudia zabaldu du Trumpek
AEBko presidenteak zabaldutako irudi batean, Venezuelako presidentea eskuak lotuta, entzungailuak jarrita eta betaurreko ilun batzuk jantzita ikus daiteke.