Maduroren lehenengo gaua New Yorkeko kartzela federal batean
Venezuelako Gorenak Delcy Rodriguez jarri du haren ordezko gisa, baina Trumpek esan du AEBk zuzenduko duela herrialdea "trantsizio segurua, egokia eta zentzuzkoa egin arte".
Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak Brooklyngo (New York) kartzela federalean igaro du lehen gaua, duela 24 ordu AEBk Caracasen atxilotu ostean. Delcy Rodriguez presidenteordeak Venezuelako Auzitegi Gorenaren agindua jaso du herrialdeko presidente ardura bere gain hartzeko.
Maduro larunbat goizaldean atxilotu zuten Cilia Flores emaztearekin batera Washingtonek 'Erabateko konponbidea' izeneko operazioan.
Venezuelako presidentea Stewarteko Aireko Guardia Nazionalaren Basera heldu da bart, New York estatuko iparraldean dagoen aireportu militarrera, segurtasun neurri handien artean, eta DEA Drogaren Aurkako Agentziaren instalazio federal batera eraman dute, espetxeratu aurretik.
Etxe Zuriak atxiloketaren eta lekualdatzearen irudiak zabaldu ditu. Irudi horietan, Maduro zoruan "DEA NYD" irakur daitekeen korridore batean ikus daiteke. Bideoan, Madurok norbaiti "Gabon, urte berri on" esaten diola ematen du.
New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Fiskaltzak formalki akusatu zuen Venezuelako presidentea 2020an, eta larunbat honetan berritu egin du, narkoterrorismoa, kokaina AEBra inportatzeko konspirazioa eta arma automatikoekin trafikatzea egotzita.
Hurrengo urratsa datozen egunetan iritsiko da, Manhattango epaile federal baten aurrean deklaratzen duenean.
Delcy Rodriguezek hartu du Maduroren lekua
Caracasen, Madurok ia 13 urtez Venezuela zuzendu duen hirian, erakundeak botere-hutsuneak berregituratzen saiatzen ari dira, eta haren oinordeko Delcy Rodriguez izendatu nahi dutela ematen du, Washingtonekin elkarrizketarako bideak irekiak omen dituelako.
Venezuelako Justizia Auzitegi Gorenak presidente kargua horren esku uzteko agindua eman zuen atzo, "nazioaren defentsa osoa eta jarraipen administratiboa bermatzeko". Venezuela gidatuko duen lehen emakumezko presidentea izango litzateke, asmo horiek aurrera eginez gero.
Atzo egindako adierazpenetan, Rodriguezek azpimarratu zuen herrialdeko presidente bakarra Maduro dela, baina AEBrekin "agenda eraikitzaile" bat sortze aldera hitz egiteko prest agertu zen.
Donald Trump AEBko presidenteak adierazi duenez, Marco Rubio Estatu idazkariak Rodriguezekin hitz egin du, baina Venezuelako presidenteordeak ez du baieztatu. Trumpek esan zuen ez duela troparik zabalduko Venezuelan Rodriguezek Washingtonek nahi duena egiten badu.
Brasilek onartu egin du Venezuelako presidenteordea presidente gisa, Maduroren faltan, baina Panamak azpimarratu du ez duela egingo, eta horrek agerian utzi du Hego Amerikako trantsizioak hartu beharreko bidearen aurrean zatiketa dela nagusi.
AEB-K VENEZUELARI ERASO
Trumpek dio AEBren esku geratu dela Venezuela Maduroren "ordezko egoki bat" aurkitu arte
"Herrialde hori zuzenduko dugu trantsizio segurua, egokia eta zentzuzkoa egin bitartean. Hau da, ez dugu nahi Maduro edozeinek ordezkatzea eta azken urteetan izan dugun egoera errepikatzea", esan du Floridan duen egoitzatik emandako prentsaurrekoan.
Momentuz, AEBk zuzenduko du Venezuelako agintea "trantsizio segurua, egokia eta zentzuzkoa egin arte", jakinarazi du Trumpek.
"Denboraldi batez nire atzean dauden pertsonek gobernatuko dute Venezuela", adierazi zuen Trumpek, Marco Rubio Estatu idazkariarekin eta Pete Hegseth Gerra idazkariarekin batera egindako agerraldi batean.
Halaber, Trumpek baztertu egin zuen presidentetza Maria Corina Machado oposizioko liderraren esku uztea, "ez duelako Venezuelako herriaren babesik eta errespeturik". Machadok eskatu zuen Edmundo Gonzalez Urrutia, 2024ko hauteskunde polemikoetan aurkeztu zen hautagaia, izan dadila presidentea, hauteskunde haietan legitimoki aukeratutako presidentea dela uste baitu.
Eskualdeko hainbat gobernu kontserbadorek gauza bera eskatu dute, Javier Milei argentinarrak eta Daniel Noboa ekuadortarrak besteak beste. Frantziako presidente Emmanuel Macronek ere "trantsizio baketsua, demokratikoa eta venezuelarren borondatea errespetatzen duena" lortzeko itxaropena agertu zion Gonzalez Urrutiari.
AEB-REN ERASOA VENEZUELAN
Nazioartearen erreakzioak AEBk Venezuelan egindako erasoaren aurrean
Errusiak "oinarririk gabeko aitzakiak baliatuta" egindako "eraso armatua" izan dela salatu du, Espainiak "deseskalatzea eta moderazioa" eskatu ditu, eta Frantziak Edmundo Gonzalez izatea presidente berria. Latinoamerikan muturreko iritziak eragin ditu AEBen operazioak.
Ildo beretik, Ekuadorrek, Peruk eta Paraguaik iragarri dute Maduroren Gobernuarekin lotura duten pertsonei sarrera eragotziko dietela.
Beste aldean, berriz, Gustavo Petro ezkertiarra buru duen Kolonbiako Gobernuak Latinoamerikako eta Karibeko Estatuen Erkidegoko (CELAC) kantzilerren bilera deitu du, AEBren erasoaren aurrean jarrera bat adosteko.
Era berean, Mexikoko presidente Claudia Sheinbaumek adierazi zuen eskualde mailako adierazpen bateratu bat adosten ari dela beste herrialde batzuekin batera, zein nazio diren zehaztu gabe. "Latinoamerikarentzat oso garrantzitsua da elkarrekin egotea", horren iritzian.
NBEko Segurtasun Kontseiluak iragarri zuen premiazko bilera egingo duela astelehenean AEBren operazio militarra eztabaidatzeko, eta, aldi berean, Amerikako Estatuen Erakundeak (AEA) indarkeriaren gorakadarik ez egoteko eta irteera baketsua bilatzeko eskatu zien AEBri eta Venezuelari.
Zure interesekoa izan daiteke
'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' plataformak elkarretaratzea egingo du Maduro atxilotu izana ospatzeko
Plataformaren ustez, Venezuelako presidentea "sufrimendu handia eragin duen pertsona bat izan da", eta "itxaropena" piztu du AEBren operazioak.
Maduro New Yorkera eraman dute, segurtasun talde handi batek inguratuta
Nicolas Maduro Venezuelako presidentea eraman duen hegazkina larunbateko 23:00ak aldera lurreratu da New Yorken. Venezuelako presidentea FBI eta DEA inteligentzia eta drogen aurkako agentzietako agentez inguratuta eraman dute. Madurok eta Cilia Flores emazteak datozen egunetan deklaratuko dute AEBko auzitegi federal batean.
Chavismoaren oinordekoa zen Maduroren ibilbidea "eten" du Trumpek, 12 urtez agintean egon ondoren
2013aren hasieran, Maduroren ibilbide profesionala goitik behera aldatu zen, Venezuelako presidente bihurtu baitzen. Chavez martxoaren 5ean zendu zen, eta hauteskundeak deitu zituzten. Madurok botoen % 51 eskuratu zituen hauteskunde horietan, Henrique Capriles garaituta.
Nazioartearen erreakzioak AEBk Venezuelan egindako erasoaren aurrean
Errusiak "oinarririk gabeko aitzakiak baliatuta" egindako "eraso armatua" izan dela salatu du, Espainiak "deseskalatzea eta moderazioa" eskatu ditu, eta Frantziak Edmundo Gonzalez izatea presidente berria. Latinoamerikan muturreko iritziak eragin ditu AEBen operazioak.
Maduro berehala askatzeko eskatu du Delcy Rodriguezek, eta Venezuelako presidente bakarra dela ziurtatu du
Venezuelako zilegizko presidente bakarra Nicolas Maduro dela esan du larunbatean Venezuelako presidenteorde exekutiboak, AEBko militarrek hura atxilotu ostean.
Venezolar asko kalera atera dira Caracas hiriburuan, Maduro aske utzi dezatela eskatzeko
Maduro aske utzi eta Venezuelara itzuli dezatela eskatuz, kalera atera dira egun argiz ehunka venezuelar Caracas hiriburuan. Venezuelako Gobernuaren egoitza den Miraflores jauregiaren alboan egin dute elkarretaratze jendetsuena.
Machadoren hitzetan, "iritsi da askatasunaren ordua Venezuelarentzat"
"Madurok irteera negoziatu bat onartzeari uko egin ostean, AEBko Gobernuak legea betearazteko promesa bete du. Herriaren subiranotasuna eta subiranotasun nazionala gure herrialdean nagusi izateko ordua da", nabarmendu du.
Trumpek dio AEBren esku geratu dela Venezuela Maduroren "ordezko egoki bat" aurkitu arte
"Herrialde hori zuzenduko dugu trantsizio segurua, egokia eta zentzuzkoa egin bitartean. Hau da, ez dugu nahi Maduro edozeinek ordezkatzea eta azken urteetan izan dugun egoera errepikatzea", esan du Floridan duen egoitzatik emandako prentsaurrekoan.
Nicolas Maduro atxilotu ondorengo lehen irudia zabaldu du Trumpek
AEBko presidenteak zabaldutako irudi batean, Venezuelako presidentea eskuak lotuta, entzungailuak jarrita eta betaurreko ilun batzuk jantzita ikus daiteke.