Legebiltzarkideek igandean Gasteizen izandako istiluei buruzko iritzia eman dute

tertulia ona
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Legebiltzarkideek igandean Gasteizen izandako istiluak izan dituzte hizpide larunbat honetan Radio Euskadiko "El Parlamento en las Ondas" saioan; izan ere, talde falangista batek elkarretaratzea deitu zuen eta antifaxistak haien kontra protesta egiteko bildu ziren.

Eusko Legebiltzarra Eusko Jaurlaritza Alderdi Politikoak Euskal Autonomia Erkidegoa EAJ PSE EE EH Bildu Euskadiko Alderdi Popularra Manifestazioak Gasteiz Politika

