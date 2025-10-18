Legebiltzarkideek igandean Gasteizen izandako istiluei buruzko iritzia eman dute
Legebiltzarkideek igandean Gasteizen izandako istiluak izan dituzte hizpide larunbat honetan Radio Euskadiko "El Parlamento en las Ondas" saioan; izan ere, talde falangista batek elkarretaratzea deitu zuen eta antifaxistak haien kontra protesta egiteko bildu ziren.
Politikari buruzko albiste gehiago
"Gora ETA" margotu dute Gasteizko horma gorrian
Horrekin bateran, Goma 2, poliziaren aurkako eta "pim, pam, pum" mezuak ere agertu dira grafiteroen pintadak biltzeko Andra Mari Zuriaren plazako horman.
Sarek biktimak ez mailakatzea eta giza eskubideetan oinarritutako elkarbizitza eraikitzea eskatu du II. Konferentzian
Biktimen mina “politikoki instrumentalizatu” dutenen eta biktima kategoria ezberdintak defendatzen dituztenen jarrera salatu dute Joseba Azkarragak eta Maria Jauregik irakurritako manifestuan.
Denis Itxasok programa bat iragarri du eremu tentsionatuetako alokairuetako jabeak babesteko
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak azaldu duenez, helburua da merkatu librean etxebizitzen eskaintza handitzea eta prezioak jaistea eremu tentsionatuetan.
UNESCOren hezkuntzari buruzko erreferentziazko txostenaren Aholku Batzordean sartu da Euskadi
Hezkuntza sailburuak UNESCOren Parisko egoitzan izan da akordioa sinatzen. GEM Report txostenaren Aholku Batzordean parte hartzeak "ahotsa eta ikusgarritasuna emango dio" Euskadiko Autonomia Erkidegoari "hezkuntzari buruzko etorkizuneko erabakietan", Eusko Jaurlaritzaren arabera.
Nerea Kortajarena (EH Bildu): "Jaurlaritzak tresna legalak zituen eskura Falangearen elkarretaratzea debekatzeko edo oztopatzeko"
EH Bilduko legebiltzarkide eta programa zuzendariak Euskadi Irratian azaldu duenez, Jaurlaritzak "Ordena Publikoaren Legea, Memoriaren Legea eta Herritarren Babeserako Legea" erabil zitzakeen Falangearen elkarretaratzea debekatzeko, jakina zelako "faxistak faxistakeriak egitera zetozela, ez Ama Zuriari loreak jartzera".
Zupiria: "Gasteizen modu bortitzean jokatu zuten gazteek izan zuten jokaera totalitarioa eta erabili zuten indarkeria"
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburua "Egun On, Euskadi" saioan izan da, eta, besteak beste, igandean Gasteizen izan ziren istiluei buruz hitz egin du.
Nerea Kortajarena (EH Bildu): "EAJk eta PSE-EEk erabaki beharko dute bidea norekin egin nahi duten"
EH Bilduko legebiltzarkideak Euskadi Irratian azaldu duenez, ez luke logiko ikusiko EAJk eta PSE-EEk PPrekin adostea aurrekontuak, batetik, EAJk "iragartzen dituen garai ilunak, hain zuzen ere, PPren eta Voxen eskutik etorriko direlako", eta, bestetik, PSE-EEren kasuan, "PP delako Estatuko Gobernuaren kontrako ofentsiba erreakzionarioaren buru".
Eneko Goiak hunkituta esan dio agur Donostiako alkatetzari
Donostiako alkate kargua politiko gisa izan duen ardurarik “zoragarriena” dela esanez agurtu da. Eskerrak eman dizkie udalbatzako kideei eta lankideei, eta familiari eskerrak ematean hunkitu da. Jon Insaustik hartuko du bere lekukoa.
Legez besteko bi proposamen egin dituzte Legebiltzarrean, Falangeak Gasteizen egindako ekitaldiko istiluen ondorioz
EAJk eta PSE-EEk testu bat proposatu dute istiluak "irmo" gaitzesteko. EH Bilduk, aldiz, faxismoaren edozein ekitaldi publiko debekatzea proposatu du.