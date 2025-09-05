BILERA-SORTA
Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoa "bermeekin eta korrika egin gabe" transferitu behar dela esan dio Sumarrek Pradalesi

Etxebizitza, osasuna, hezkuntza eta klima-aldaketaren aurkako borroka izan ditu hizpide Jon Hernandez legebiltzarkideak. "Bat gatoz lehentasunetan, baina ez nola ekin", azaldu du.

Imanol Pradales y Jon Hernández REMITIDA / HANDOUT por GAIZKA UCEDA-IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/9/2025
Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidea eta Imanol Pradales lehendakaria. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak Imanol Pradales lehendakariari adierazi dionez, Sumar Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoaren gaineko eskumena Euskadira eskualdatzearen aldekoa da, baina transferentzia hori "bermeekin eta korrika egin gabe" egin behar dela azpimarratu du.

Hernandez ostiral honetan bildu da Pradalesekin, lehendakariak urte politikoa abiatzeko euskal alderdi nagusiekin deitutako bilera-sortaren baitan, eta "funtsezko gaietan" bere taldeak Eusko Jaurlaritzaren politikekin dituen "ezberdintasunak" mahaigaineratu ditu.

Sumarreko ordezkariak berretsi du autogobernuak "jendearen bizitza hobetzeko" balio behar duela, "eskubideak zabaltzeko". Testuinguru horretan, "bankuei emandako zergan hobariak" kritikatu ditu, "erabiliko dugun eskumen bat erabiliko baita".

Gauzak horrela, Sumar Jaurlaritzak etxebizitzari, osasunari, hezkuntzari eta klima-aldaketaren aurkako borrokari buruz dituen jarreretatik aldendu da. "Bat gatoz lehentasunetan, baina ez horiei ekiteko moduan", azaldu du.

Hernandez bereziki kritikoa izan da Jaurlaritzaren etxebizitza-politikarekin, eta osasun-arloan, horren hitzetan, "osasun-itunak ez ditu arazoak konpondu". Era berean, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza-politika "okerra" dela esan du, eta hezkuntza-ereduan "segregazioa" eragiten duen lankidetza publiko-pribatuak "garrantzi handia" duela deitoratu du.

Sumarreko ordezkariak baztertu egin du Eusko Jaurlaritzari "aurrez aurreko oposizioa" egitea, baina ohartarazi du ez dela haren politiken "bideratzailea" izango akordioekin batera "ekintzarik ez badago".

Eusko Legebiltzarra EAEko Autonomia Estatutua Sumar Politika Eusko Jaurlaritza Alderdi Politikoak Imanol Pradales Espainia

