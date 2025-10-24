ISTILUAK
Gasteizko istiluek eztabaida piztu dute Eusko Legebiltzarrean

Parlamento Vasco
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Urriaren 12an Ertzaintzak Arabako hiriburuan egindako lana defendatu du lehendakariak. Bertan, talde erradikalek kalte material ugari eragin zituzten, Falangeak kontzentrazio bat egin ondoren. Sumarrek deitoratu egin du ekarretaratzea eragotzi ez izana, eta PPk zalantzan jarri du Segurtasun Sailaren eredua.

Eusko Legebiltzarra Imanol Pradales EAJ Ertzaintza Gasteiz Araba Euskal Autonomia Erkidegoa Memoria Historikoa Frankismoa Salaketak Manifestazioak Sumar Euskadiko Alderdi Popularra Politika

