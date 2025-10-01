Elkarrizketa
Mitxel Lakuntzaren arabera, CAFek Jerusalemen duen proiektua "ez da erabakigarria" enpresaren etorkizuna bermatzeko

ELAren idazkari nagusiak dioenez, "CAFek badaki tren hori hasieratik dela ilegala", eta proiektua babesteko eta "ilegalitatearekin jarritzeko argudio gisa darabilen txostena" egin duten adituak zeintzuk diren argitzeko eskatu dio enpresari. Euskadi Irratiko Faktorian hitz egin du asteazken goizean horren eta beste hainbat gairen inguruan.

Mitxel Lakuntza (ELA). Argazkia: Euskadi Irratia.
Olatz Prat | EITB

Mitxel Lakuntza ELA sindikatuko idazkari nagusiak CAFek Israelen duen tren-proiektuaren inguruan azpimarratu duenez, sindikatuak ez du uste, Eider Mendoza Gipuzkoako diptutatuak esandakoaren kontrara, kontratu hori uzteak enpresaren etorkizuna ezbaian jarriko lukeenik, besteak beste, enpresak badituelako beste kontratu handi batzuk, Belgikakoa, kasu; dena den, datuak mahai gainean jartzeko eskatu dio enpresari.

CAFek iragan astean azaldu zuen Jerusalemgo trenaren proiektuak giza-eskubideak errespetatzen dituela eta hainbat adituk egindako txosten batek sostengua ematen ziola proiektuari. Horren haritik, Lakuntzak  Euskadi Irratiko Faktorian asteazken goizean salatu duenez, “txosten hori da CAFek ilegalitate horretan aurrera egiteko jartzen duen argudio bakarra, baina CAFek badaki tren hori hasiertaik dela ilegala, eta jakin gabe jarraitzen dugu zeintzuk diren txosten hori egin duten adituak. Hori argitu beharko luke enpresak”.

Palestinarekiko elkartasunez eta Isrelekiko boikota eskatuz sindikatuek hilaren 15erako deitutako lanuzteak euskal ikuspegitik egin nahi izan dituztela defendatu du Lakuntzak, Estatu mailako sindikatuek egindako deialdietatik aparte, hilaren 13an. Lakuntzaren iritziz "bateragarriak ziren herri bezala ahots propioa izatea eta Palestinaren aldeko eta Israeli boikot egiteko deiak", baina LABek UGT eta CCOOk egindako deiekin bat egin ostean, ELAk ere horrekin bat egitearen alde egin du, "langileak ataka batean ez jartzeko". Hala ere ez du atsekabea ezkutatu, eta argi utzi du ELAren nahia zela, "azken urteotan erkutsitakoaren bidetik ahots propioz aritzea, eta demostratzea euskal sistema sindikala ez dela espainiakoaren azpisistema bat". 

EITB Focusek utzi dituen ondorio nagusien inguruan eta, zehazki, Pedro Sanchezek Espainiako Gobernuan jarraitzeaz herritar gehienek erakutsitako nahiaz galdetuta, Lakuntzak nabarmendu du, langilen eskubideen ikuspuntutik beti geratzen direla ageriago PPk eta Voxek osatutako gonbernu batek ekarriko lituzkeen arriskuak, baina, sindikatuaren arabera egungo Espainiako Gobernuak ere “gabezia dexente” ditu sindikatuaren lan-eskubideen arloan eta arlo sozialean.  

EITB Focusek Hego Euskal Herriarako iragartzen duen ultraeskuinaren gorakadaren aurrean, Lakuntzak adierazi duenez, igota ere, ultraeskuinaren ordezkaritzak oso txikia izaten jarraitzen du Euskal Herrian. Hala ere, kezka egon badagoela adierazi du, eta ez direla bistatik galdu behar eskuin muturrak ekar ditzakeen ideia eta jarrerak (arrazismoa, xenofobia edo matxismoa, esaterako). Horiei aurre egiteko, Euskal Herriak dituen indarguneei eutsi beharra aldarrikatu du: “memoria antifrankista eta antifaxista batetik, eta zaindu eta elikatu behar den sare soziala bestetik, Euskal Herria eragile sozialez eratutako herria” delako. 

