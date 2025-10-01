Mitxel Lakuntzaren arabera, CAFek Jerusalemen duen proiektua "ez da erabakigarria" enpresaren etorkizuna bermatzeko
ELAren idazkari nagusiak dioenez, "CAFek badaki tren hori hasieratik dela ilegala", eta proiektua babesteko eta "ilegalitatearekin jarritzeko argudio gisa darabilen txostena" egin duten adituak zeintzuk diren argitzeko eskatu dio enpresari. Euskadi Irratiko Faktorian hitz egin du asteazken goizean horren eta beste hainbat gairen inguruan.
Mitxel Lakuntza ELA sindikatuko idazkari nagusiak CAFek Israelen duen tren-proiektuaren inguruan azpimarratu duenez, sindikatuak ez du uste, Eider Mendoza Gipuzkoako diptutatuak esandakoaren kontrara, kontratu hori uzteak enpresaren etorkizuna ezbaian jarriko lukeenik, besteak beste, enpresak badituelako beste kontratu handi batzuk, Belgikakoa, kasu; dena den, datuak mahai gainean jartzeko eskatu dio enpresari.
CAFek iragan astean azaldu zuen Jerusalemgo trenaren proiektuak giza-eskubideak errespetatzen dituela eta hainbat adituk egindako txosten batek sostengua ematen ziola proiektuari. Horren haritik, Lakuntzak Euskadi Irratiko Faktorian asteazken goizean salatu duenez, “txosten hori da CAFek ilegalitate horretan aurrera egiteko jartzen duen argudio bakarra, baina CAFek badaki tren hori hasiertaik dela ilegala, eta jakin gabe jarraitzen dugu zeintzuk diren txosten hori egin duten adituak. Hori argitu beharko luke enpresak”.
Palestinarekiko elkartasunez eta Isrelekiko boikota eskatuz sindikatuek hilaren 15erako deitutako lanuzteak euskal ikuspegitik egin nahi izan dituztela defendatu du Lakuntzak, Estatu mailako sindikatuek egindako deialdietatik aparte, hilaren 13an. Lakuntzaren iritziz "bateragarriak ziren herri bezala ahots propioa izatea eta Palestinaren aldeko eta Israeli boikot egiteko deiak", baina LABek UGT eta CCOOk egindako deiekin bat egin ostean, ELAk ere horrekin bat egitearen alde egin du, "langileak ataka batean ez jartzeko". Hala ere ez du atsekabea ezkutatu, eta argi utzi du ELAren nahia zela, "azken urteotan erkutsitakoaren bidetik ahots propioz aritzea, eta demostratzea euskal sistema sindikala ez dela espainiakoaren azpisistema bat".
EITB Focusek utzi dituen ondorio nagusien inguruan eta, zehazki, Pedro Sanchezek Espainiako Gobernuan jarraitzeaz herritar gehienek erakutsitako nahiaz galdetuta, Lakuntzak nabarmendu du, langilen eskubideen ikuspuntutik beti geratzen direla ageriago PPk eta Voxek osatutako gonbernu batek ekarriko lituzkeen arriskuak, baina, sindikatuaren arabera egungo Espainiako Gobernuak ere “gabezia dexente” ditu sindikatuaren lan-eskubideen arloan eta arlo sozialean.
EITB Focusek Hego Euskal Herriarako iragartzen duen ultraeskuinaren gorakadaren aurrean, Lakuntzak adierazi duenez, igota ere, ultraeskuinaren ordezkaritzak oso txikia izaten jarraitzen du Euskal Herrian. Hala ere, kezka egon badagoela adierazi du, eta ez direla bistatik galdu behar eskuin muturrak ekar ditzakeen ideia eta jarrerak (arrazismoa, xenofobia edo matxismoa, esaterako). Horiei aurre egiteko, Euskal Herriak dituen indarguneei eutsi beharra aldarrikatu du: “memoria antifrankista eta antifaxista batetik, eta zaindu eta elikatu behar den sare soziala bestetik, Euskal Herria eragile sozialez eratutako herria” delako.
Albiste gehiago ekonomia
CAFeko langileek ordu bateko lanuztea egin dute Jerusalemgo tranbiaren inguruan zuzendaritzak duen jarrera salatzeko
Ordubeteko lanuztearekin bat egin duten langileek elkarretaratzea egin dute CAFen bulego nagusien atarian. Enpresa Batzordeak enpresaren "zinismoa" salatu du Jerusalem tranbiaren proiektuaren inguruan duen jarreragatik, eta zuzendaritzari "NBEren argudioei aurre eginez bere irudia zuritzea" eta Israelen "tesiak onartzea" leporatu dio.
ELAk lanuztea deitu du urriaren 15erako enpresei, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako zein Espainiako gobernuei Israelekin harremanak etetea eskatzeko
LAB, CCOO, Steilas, Solidari, Etxalde eta Hiru sindikatuek ere lanuzte orokorrak deitu dituzte Hego Euskal Herrian egun horretarako.
Donostian, 60 metro koadroko pisu baten alokairua 800 eurokoa izango da gehienez jota
Gipuzkoako erreferentziazko prezioen indizea Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, asteazken honetan indarrean sartuko da Gipuzkoako udalerri tentsionatuetan alokairuen prezioa mugatzeko aukera ematen duen araua. Irunen, 60 metro koadroko etxebizitza bat alokatzeko ezingo da 624 euro baino gehiago eskatu.
Jaurlaritzak hamarren bat igo ditu hazkunde-aurreikuspenak: % 2,2koa izango da aurten, eta % 1,9koa 2026an
Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak adierazi duenez, Euskadik "ekonomia indartsua du, etorkizuneko erronkei aurre egiteko prest dago, eta nazioarteko edozein ziurgabetasunen aurrean egokitzeko gaitasuna du". Hazkunde horren gakoa barne-eskaria izango da.
Gipuzkoako erreferentziazko prezioen indizea argitaratu dute, asteazkenetik aurrera alokairuak mugatzeko
Donostian, Irunen, Errenterian, Lasarte-Orian eta Zumaian izango du eragina. Hileko errenta zehazteko, hainbat datu sartu beharko dira, hala nola katastroko erreferentzia eta higiezinaren helbidea, energia-ziurtagiria, planta eta kontserbazio-egoera. Horrela, higiezin horri aplikatu beharreko alokairu-prezioen tarte objektibo bat lortuko da.
BBVAk iragarri du azaroan akzio bakoitzeko 0,32 euroko dibidendua emango duela
Erakundearen "historiako dibidendu altuena" da, eta akzioen trukean parte hartuko duten Sabadell bankuko akziodunek ere jasoko dutela ziurtatu du bankuak.
Maderas de Llodioko langileek salatu dute erakundeek jarrera pasiboa dutela enplegu-erregulazioko espedientearen aurrean
Langileen batzordeak adierazi duenez, ekoizpenaren % 40 Laudiotik kanpo eramango lukete, eta horrek eskualdearen etorkizun ekonomikoa arriskuan jarriko luke.
Sentsore kuantikoak garatzeko eta ekoizteko laborategia jarri du martxan Tecnaliak Zamudion
Bost milioi euroko inbertsioa izan du eta aitzindaria izango da Europan, sentsore kuantiko horiek aurrerapen handiak ekarriko baitituzte industriarako material berriak sortzeko, mugikortasuna errazteko, eta, osasun arloan, minbiziak garaiz detektatzeko.
ELAk, LABek, Steilasek, ESKk, Etxaldek eta Hiruk Confebask demandatu egingo dute, gutxieneko soldata propioa negoziatu ezean
Kontziliazio eskaera bat erregistratu dute, "patronala negoziatzera behartzeko", EAErako gutxieneko soldataren inguruan, eta gatazkan bitartekari gisa aritzeko eskatu diote Eusko Jaurlaritzari.