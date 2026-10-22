Sindikatuek deitu ezean, Frantziak manifestazioak debekatuko ditu
Macronek 'Jaka Horiek' deitutako elkarretaratzeak atzera bota nahi ditu, istiluak ekidite aldera. Iskanbilak muturreko ezkerrari leporatu dizkio eta "Errepublika erortarazi" nahi duela egotzi dio.
Frantziako gobernuak debekatu egingo ditu manifestazio guztiak, salbu eta sindikatuek deitutakoak. Helburua da asteburuan 'txaleko horiek' eta ikasleek deitutako mobilizazioak geldiaraztea. Deitzaileen artean ez dago sindikaturik; beraz, praktikan, manifestazioen debeku orokorra ezarri du Macronek. Frantziako Estatua neurri murriztaileak hartzen ari da, hala nola etxeratze-aginduak edo sare sozialak eteteko aukera.
Horrela, Frantziako agintariak joan den asteburuko istiluak berriro gerta ez daitezen saiatzen ari dira. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ostegun honetan neurri berriak iragarri ditu ordena publikoa berrezartzeko, eraikin publikoak babesteko eta saltokietan kalteak saihesteko. Horretarako, erakunde ez sindikalen mobilizazio guztiak debekatu dituzte.
Testuinguru horretan, Macronek iragarri du Defentsa Kontseilua egingo dutela ostiralean, neurri berriak hartzeko. Bestalde, gobernuko hainbat kidek bertatik bertara jarraituko dute egoera. Macronek agintarien erantzuna defendatu du eta Barne ministroaren lana eskertu du, "segurtasun indarrek jasaten duten presioa" aitortuz.
Aldi berean, Frantziako exekutiboak hartu-emanak izango ditu sindikatuekin, alderdi politikoekin, alkateekin eta beste ordezkari sozial batzuekin. Datorren astelehenean, lehen ministroak eta Gobernuak bilerak egingo dituzte bigarren hezkuntzako eta unibertsitateko ikasleekin, irakasleekin, sindikatu- eta enpresa-erakundeekin, lurralde-ordezkariekin eta legebiltzarkideekin, bereziki gazteen aldarrikapeneiz jarduteko.
Frantziako agintariak ezker muturreko talde antolatuei egotzi dizkie istiluak, eta "Errepublika eroraraztea" helburu dutela salatu du. Irmotasuna eskatu du bi jokabide mota horien aurrean.
Frantziako Zigor Kodearen arabera (431-9 artikulua), debekatutako edo deklaratu gabeko manifestazio bat egitea debekatuta dago eta delitua da: sei hilabeteko espetxealdia eta 7500 euroko isuna dakartza.
Debekuak herrialde osoan
Macronen iragarpenaren ondotik eskualdetako prefektuen erreakzioak etorri dira. Hala, Frantziako zenbait hiri nagusitako agintariek (Paris, Lyon edo Niza barne) egun hauetarako deialdiak debekatu dituzte.
Parisen gaur debekuak egon dira. Poliziako prefekturak betoa jarri dio Interfac Île-de-Francek deitutako protesta bati (talde horrek unibertsitateko batzar nagusietako ikasleak ordezkatzen ditu). Hala ere, debeku hori bertan behera geratu da geroago, Parisko Administrazio Auzitegian prozedura sumarioa abiatu ondoren. Frantziako hiriburuko alkateak tentuz ibiltzeko deia egin die herritarrei, "basatien" indarkeria-ekintza berrien arriskuaren aurrean.
Nizan, Itsas Alpeetako prefekturak "elkarretaratze, prozesio eta protesta manifestazio guztiak" debekatu ditu hiriaren erdigunean, goizeko 08:00etatik gauerdira arte, "desordena publikoaren arriskuak" direla eta. Lyonen, Macronen iragarpenaren aurretik ere, debekatu egin zituzten larunbat honetan hirian egitekoak ziren manifestazio guztiak.